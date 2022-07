El guitarrista Brian May llega a los 75 años en plena etapa europea de la gira ‘The Rhapsody’, un tour que repasa los grandes éxitos de la banda Queen con nuevas versiones interpretadas ahora por el vocalista Adam Lambert, que acompaña en el escenario a Brian May y a Roger Taylor, únicos miembros de la formación original de Queen que continúan con el legado del grupo.

Ya en el año 2004, May y Taylor anunciaron que se reunirían para una gira junto al cantante Paul Rodgers en un proyecto al que llamaron Queen + Paul Rodgers, y que concluyó en el año 2009, después de la exitosa gira mundial ‘The Returns of The Champions’, el álbum de estudio ‘The Cosmos Rocks’, segundo trabajo de Queen desde el fallecimiento de Freddie Mercury, y la gira ‘The Cosmos Tour’.

El éxito del musical ‘We Will Rock You’, que lleva ya dos décadas en escena, y de la película ‘Bohemian Rhapsdoy’ han ayudado a mantener vivo el legado de Queen, tarea en la que Brian May pone todo su empeño con diferentes proyectos musicales como la gira que comenzó en 2019 y concluye en julio.

EL MÚSICO PRECOZ QUE ORIGINÓ QUEEN.

Brian Harold May nació el 19 de julio de 1947 en el municipio londinense de Richmond Upon Thames, hijo de escocesa e inglés, y desde niño mostró gran interés por la música: pronto comenzó a tocar el ukelele y a los siete años recibió su primera guitarra acústica; y durante su paso por la Hampton Grammar School, a la que entró con 11 años, formó su primera banda junto a Tim Staffell, a la que llamaron ‘1984’ en alusión a la novela de George Orwell.

Más tarde, cuando ya estudiaba en el Imperial College de Londres, el guitarrista Brian May, con Tim Staffel como vocalista y bajista, formó la banda Smile en 1968 (año en el que se licenció en física y astronomía), y a la formación más tarde se uniría el baterista Roger Taylor, después de participar en las audiciones que ambos habían convocado a la búsqueda de músicos para completar su banda.

Con un repertorio de apenas nueve canciones y tras dos años de aventura, Staffel abandonó la banda en 1970 y Smile se quedaba sin vocalista. Le sustituyó uno de sus fieles seguidores, un joven llamado Farrokh Bulsara, que pasaría a la historia de la música como Freddie Mercury al frente de la formación de Brian May junto a Roger Taylor, rebautizada como Queen.

Durante los primeros meses, varios bajistas pasaron por la nueva banda, hasta que en 1971 conocieron a John Deacon, que se incorporó a Queen cerrando así la formación definitiva de la que acabaría por ser una de las bandas más importantes de la historia del rock, con el carismático Mercury al frente y con May como compositor de muchos de los principales éxitos del grupo.

Brian May compuso canciones para todos los álbumes grabados por Queen, entre ellas algunas de las más representativas de Queen, como ‘We Will Rock You’, ‘Keep Yourself Alive’, ‘I Want It All’ o ‘The Show Must Go On’, y también puso voz a algunos temas como ‘Some Day One Day’, ‘She Makes Me (Stormtrooper in Stilettos)’, ‘Who Wants to Live Forever?’ o ‘I Want It All’.

Si la voz de Freddie Mercury y su energía sobre el escenario eran la seña de identidad de Queen, no menos lo fueron los solos de guitarra y riffs de Brian May con su ‘Red Special’, de cuyas cuerdas obtenía un sonido inconfundible gracias a una moneda que usaba a modo de púa.

La historia de esa mítica guitarra de May la cuenta el libro del periodista Simon Bradley ‘Brian May’s Red Special’, publicado originalmente en inglés en 2014 y publicado este año en español a través de Letrame Editorial, con la traducción de Danny Gómez, guitarrista del musical ‘We Will Rock You’.

Una guitarra mítica que Brian May ha utilizado a lo largo de toda su carrera, presente en todos los discos que publicó con Queen, y que cumple ahora seis décadas: cuando en 1962 May quiso aprender a tocar la guitarra eléctrica, la falta de recursos para costearse una le llevó a fabricarse su propio instrumento a mano junto a su padre, Harold May.

En un proceso que les llevó dos años, padre e hijo emplearon materiales que tenían en su taller, desde una mesa de roble para hacer el cuerpo de la guitarra a los muelles de una motocicleta para crear el puente.

Con su ‘Red Special’ grabó quince álbumes de estudio con Queen, así como sus trabajos en solitario ‘Star Fleet Project’ (1983), ‘Back To The Light’ (1992) y ‘Another World’ (1998), y con ella se ha convertido en uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, tal y como le reconoció la revista especializada ‘Rolling Stone’, que lo incluyó en su selección de los guitarristas más grandes de todos los tiempos.

Desde 2005, Brian May es comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria musical, una carrera musical por la que es miembro del Rock and Roll Hall of Fame como integrante de Queen desde 2001 y por la que recibió el Grammy por la trayectoria de la banda en 2018.