Bradley Thomas: su esposa se suicid@ al lanzarse desde el balcón de un hotel

En un giro impactante, el reconocido productor de cine Bradley Thomas, quien recientemente destacó con la película Los asesinos de luna, se encuentra sumido en una tragedia personal. Según informa TMZ, su esposa, Isabelle Thomas (39), falleció en circunstancias trágicas, quitándose la vida al lanzarse desde un balcón del Hotel Angeleno en Los Ángeles.

Las autoridades policiales de California han confirmado que Isabelle fue encontrada en la escena por los primeros auxilios, y su muerte ha sido catalogada como un suicidio debido a múltiples lesiones traumáticas a causa de una caída significativa. El caso está siendo investigado por la Oficina del Médico Forense.

Isabelle y Bradley Thomas contrajeron matrimonio en 2018 y procrearon dos hijos pequeños. Fotografiados juntos por última vez el pasado 13 de enero en un evento público, la noticia de su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad del entretenimiento.

Esta tragedia llega en un momento crucial para Bradley, quien se encuentra inmerso en la temporada de premios de la industria cinematográfica gracias al éxito de Los asesinos de luna, una película que figura entre las candidatas a mejor película en los premios Oscar.

El productor, conocido por sus contribuciones a películas icónicas como "Dumb and Dumber", "There’s Something About Mary", y "All the Money in the World", se enfrenta ahora a un difícil momento personal.

