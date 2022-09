Poco a poco decenas de ecuatorianos han llegado a Bogotá, capital de Colombia, para asistir a los conciertos que darán la banda Coldplay y la cantante Dua Lipa, este fin de semana, en la ciudad.

La música Joyce Macías salió desde Guayaquil el pasado miércoles 14 de septiembre, rumbo a la ciudad cafetera. Irá a los dos eventos, asegura que la oferta de artistas que se ofrecen en Bogotá, la hacen siempre llamativa para los ecuatorianos. “Las bandas generalmente llegan hasta Colombia, Perú, o Chile, entonces nos vemos obligados a salir del país”, puntualiza.

El productor musical Hugo Cedeño viajó en el mismo vuelo de Macías. No es su primera vez en la capital colombiana por un concierto. Para él es una oportunidad para hacer turismo, realizar compras y ver a sus a artistas favoritos. La cercanía de este destino, señala, juega un papel fundamental. “En cuestión de una hora y media, llegaste. Paseas, comes rico y sales rápido de la rutina”.

Kirk Mazzini y María Martínez aprovecharon su estadía para recorrer la ciudad. Adrián Contreras

El factor económico es clave. La conversión de dólares a pesos colombianos (4.200 pesos por cada dólar) resulta beneficioso para el turista ecuatoriano.

El abogado, Kirk Mazzini, está en Bogotá por los artistas británicos. Él aprovecha el cambio de moneda para hacer compras. “La calidad del producto colombiano es buena. Con la conversión puedes comprar ropa y zapatos por menos de 10 dólares. Es una ganga”, añade.

Sobre por qué Ecuador no es un destino de conciertos, la relacionista pública de eventos, Zuley El Wakel, explica que las negociaciones de estas giras suelen caerse porque las productoras locales no están habilitadas para el evento, el costo de producción es elevado o los artistas no tienen la fanaticada suficiente para llenar conciertos.

Pese a esto, los shows artísticos no han faltado este 2022 en el territorio ecuatoriano. Y, para aquellos que no quieren perderse a los ‘monstruos’ de la música, Bogotá es el destino próximo qué elegir.

La compañía área de bajo costo, Wingo, ofrece boletos ida y vuelta por 200 dólares para la ruta ruta Bogotá - Guayaquil. Adrián Contreras

El dato:

Coldplay se presentará en el estadio El Campín, hoy 16 de septiembre y mañana 17 a las 20:00. Mientras que Dua Lipa dará su concierto en las inmediaciones del parque Salitre Mágico, a las 20:00, el domingo 19 de septiembre.