Un descargo. De eso se trató la Bizarrap Session #23 en la que el invitado de lujo fue Paulo Londra. Ya hace unas sesiones atrás, en especial desde la de Tiago PZK, se venía especulando que este número estaba guardado para el cordobés, para cuando pudiera volver a cantar y así fue.

El domingo por la noche, los artistas sorpresivamente subieron la clásica foto para anunciar la sesión, pero esta vez con una petición especial: llegar a los 23 millones de comentarios para así lanzarla. No pasaron ni 24 horas y la publicación logró alcanzar ese número.

Aunque para subirlo a Youtube aparecieron algunos problemas técnicos de último momento, en Spotify el tema estuvo disponible desde el lunes a las 19:00 horas Argentina, y rápidamente alcanzó los primeros lugares.

Los comentarios de los fanáticos de Paulo en el video no se hicieron esperar. “La acabo de escuchar por primera vez, y me transmite una sensación de tristeza y alegría al saber que solo puedes demostrar lo que quieres hacer. Me encantó esa obra de los dos. Y que sigan más”, escribió una cibernauta. Está claro que la letra de la canción habla de todo el proceso legal que atravesó Londra desde el 2019 con el sello colombiano Big Ligas, y del que por fin ya hubo solución. La honestidad del artista ha sido aplaudida.