Próximos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la noche del 1 de marzo se celebró en la ciudad de Los Ángeles los Billboard Women In Music Awards, la premiación que enaltece el trabajo de las mujeres en la industrial musical.

Contó con invitadas de lujo: Becky G, Ivy Queen, Dove Cameron Twice y más. Rosalía y Lana del Rey eclipsaron la velada haciéndose acreedoras a los primeros galardones de Mejor Productora del Año y Talento Visionario, respectivamente. Estas dos categorías fueron incorporadas este año por la organización.

LOS HIGLIGHTS DE LA NOCHE

Sin duda uno de los momentos estelares de la noche tuvo lugar cuando Olivia Rodrigo, ganadora del premio Mujer del aAño, entregó el galardón a Lana del Rey con un emotivo discurso: "Lana ha motivado a una generación entera de entusiastas por la música y compositores como yo, me enseñó que hay belleza en la vulnerabilidad y poder en la melancolía".

Por otro lado, el premio ícono se lo llevó Ivy Queen y fue entregado por el más reciente emblema de la música urbana, Bad Bunny, quien expresó; "Ella me dio la fuerza para ser yo mismo y trabajar el doble".

LANA Y ROSALÍA, UNA AMISTAD PODEROSA

Tras décadas de rivalidad y tensión, hoy las mujeres se unen para celebrar conquistas históricas. Así lo demostraron la catalana Rosalía y la británica Lana del Rey, dos artistas de culturas distintas que demostraron su respaldo y admiración mutua durante la velada.

"Sería una gran merecedora del premio a Mujer del Año, Rose es asombrosamente increíble", se refirió Lana a la interprete de Motomami durante su discurso, que tuvo una contra respuesta: "Lana del Rey, te quiero". Ambas menciones conmovieron a los fans en redes sociales, quienes no se hicieron esperar para dar muestras de apoyo y emoción.

PREMIOS Y DISCURSOS

La cantante estadounidense SZA (33) fue premiada como Mujer del Año gracias su último disco 'S.O.S', estrenado el 9 de diciembre. "Realmente solo quiero que mi vida sea más que música. Ser más que un artista. Quiero servir a los demás, quiero servir a las personas, quiero estar abierto y disponible para lo que Dios quiera para mí, y decir sí a todo lo que da miedo, a todo lo que parece que no es para ti o que no pertenece", enfatizó en su discurso.

Rosalía extendió un fuerte mensaje de empoderamiento: “Para mí esta noche es especial porque esto no es habitual. Hago mi propia música, produzco mis propias canciones y las escribo. Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que van a ser productoras, porque sin duda no fui la primera y no seré la última”.

En esta edición 16 de los premios Becky recibió el Premio Impacto; Doechii el Premio a Estrella Naciente; Kim Petras al Premio ChartBreaker; y Twice al Premio Breaktrough.

LOOKS Y ESTILOS

Destacó el estilo y buen gusto. En la alfombra roja destacaron otras estrellas que, aunque no recibieron trofeos, ganaron atraer la atención de todos con looks únicos. Dove Cameron lucía un vestido largo, compuesto por una falda larga drapeada y un corsé con forma de corazón en un único tono café.

Por su parte Olivia Rodrigo decantó por un pantalón de modelo recto con tiro bajo en conjunto a una crop tono marrón. Un outfit sencillo que no perdió ni un poco de elegancia.

Sabrina Carpenter le apostó a lo sexy. Asistió al evento con una mini falda negra con cola larga y un top blanco que le rodeaba los brazos. No escatimó en lucir una figura sensual y contorneada.