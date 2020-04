Becky G: cuarentena con nueva música, donaciones y relación amorosa

Rebbeca Gómez, más conocida como Becky G, es una de las jóvenes estrellas musicales con ascendencia mexicana que triunfa a nivel mundial. Con 23 años, ha logrado posicionarse en las más importantes listas musicales y estos días de cuarentena no han sido impedimento para seguir destacando dentro del rubro artístico por su talento y ayuda frente al coronavirus.

Donación

Pese a que ya había iniciado el confinamiento obligatorio en Estados Unidos, la artista estrenó las primeras semanas de abril el sencillo ‘They ain't ready’ con el objetivo de incentivar la esperanza, a luchar por el amor y a unirse a pesar de las diferencias. Además, Becky G anunció que todas las ganancias obtenidas por la canción, se donarán a los estudiantes más necesitados de Los Ángeles a través de la organización California Community Foundation.

Hasta la fecha, ya ha podido recolectar más de 10 mil dólares que serán destinados “para proporcionar comida, suministros de urgencia y equipos tecnológicos para que los estudiantes puedan acceder a herramientas y recursos en línea para continuar su aprendizaje durante el cierre de las escuelas”, dio a conocer la artista a través de sus redes sociales.

“Esto hace que mi corazón se sienta tan feliz. Gracias por ayudar a otros. Esto significa mucho para los estudiantes que se beneficiarán”. Becky G en Instagram.

Colaboraciones

La joven también decidió unir su voz con el grupo cubano de salsa y reguetón Gente de Zona para poner a bailar a todos en cuarentena gracias al sencillo ‘Muchacha’. El video estrenó el 24 de abril y ya suma cerca de tres millones de reproducciones en Youtube. Becky G añade versos de rap en este tema latino que busca transmitir alegría frente a la pandemia mundial.

En casa con su pareja

Becky G ha estado en su casa en Los Ángeles en compañía de su familia y su novio Sebastian Lletget quien decidió quedarse en el hogar de la artista hasta que se pemita poco a poco retomar a todas las actividades. El futbolista estadounidense y la cantante han compartido diversas imágenes de sus actividades juntos y el fin de semana mostraron en redes sociales que tuvieron una pequeña cita.

“¿Quién dijo que la cuarentena no podía ser romántica? Hoy me sorprendió con un viaje rápido fuera de la casa para ver la puesta de sol desde el techo solar de nuestro automóvil. Un poco de aire fresco realmente hace la diferencia”, escribió Becky G en Instagram. Además, ambos explicaron a sus fans que respetaron en todo momento el distanciamiento social porque permanecieron dentro del automóvil y no tuvieron contacto físico con nadie más.