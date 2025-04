Antonella Moscoso: ¿Cómo vestirá en su boda?

Me pica la lengua. El traje de la pareja de Renier Izquierdo se lo diseñará Karla González

Karla González ha vestido a algunas novias: Adriana Sánchez, Cristina Reyes, Ruth Del Salto, Dayanara Peralta, Fernanda Gallardo, Gabriela Guzmán y Mafer Pérez. Ahora estará a cargo de la confección del traje de Antonella Moscoso, quien tiene previsto casarse en noviembre de este año con el amor de su vida y padre de su hijo, el cubano Renier Izquierdo.

La pareja subió un video en sus redes sociales anunciando la fecha. Ellos aparecen muy elegantes y demostrándose amor.

“Desde el primer momento conectamos muchísimo y ha sido muy lindo soñar juntas este diseño tan especial. El vestido será estilo princesa porque representa a la perfección su esencia dulce y romántica. Aún estamos definiendo el tipo de mangas que llevará, ya que a ella le gustan varios estilos y estamos explorando cuál será el más favorecedor y funcional para ese gran día”, expresa la creativa de moda.

En lo que se refiere al color, será blanco hueso. “Todavía no se define el tono exacto, pero llevará brillo. El enlace será en la noche y el brillo aportará ese toque mágico y elegante. Tendrá cola y velo. Le voy a sugerir que sea un velo largo, con una tela que tenga brillo sutil, algo etéreo y soñado”.

Kimberly Cedeño (Campanita, como se conoce a la bailarina) ha sido elegida como una de las damas de Antonella. Ella es una de sus mejores amigas. Karla también se encargará de diseñar ese modelo. Para cuando sea el matrimonio ya habrá dado a luz a su niña, fruto de su relación con Julián Campos.

Los 35 años de Romina Calderón

Romina Calderón está alejada de la TV, pero permanece activa en las redes sociales. Para celebrar sus 35 años de vida se hizo unas fotos en las que luce muy alegre y guapa. Desde muy pequeña, su mamá (Victoria) tiene la costumbre de cantarle el cumpleaños a la medianoche. Siempre es la primera en felicitarla. Recuerda con gran cariño que hace tres años festejó un año más de vida en Israel. Una gran experiencia espiritual para ella. El próximo mes se irá a Estados Unidos para compartir en familia. Su hija María Romina ya tiene cuatro años. No descarta (y sería una bendición) ser madre de nuevo. Dios dirá.

El negocio de los padres de La Caramelo

Los padres de La Caramelo, Julio y María Elena, tienen su emprendimiento: The Best Ceviche. En Estados Unidos la gente tiene que trabajar. Allá no se puede vivir sin hacer nada, así que se han puesto las pilas. Ella prepara los ceviches, él los reparte y la hermana de Alejandra Jaramillo, Tita, es la encargada de recibir los pedidos. La presentadora vive con su pareja, el colombiano Beta Mejía. Miami es una ciudad cara.

