Andrea Ochoa, de la naturaleza al hogar

Basta cruzar unas palabras con la caleña Andrea Ochoa (32) para que, de inmediato, quede al descubierto su pasión por el cuidado del medioambiente.

Su historia en Guayaquil empezó hace un año cuando llegó desde Colombia junto a su esposo. Y fue justamente esa transición la que marcó su rumbo.

Con una expertise trabajando en el fondo inmobiliario y bienes raíces, se aventuró al reto de cerrar ese capítulo y optó por reinventarse en tierras ecuatorianas.

En ese camino, su postura ecofriendly se fue entrelazando con otra de sus pasiones. “El diseño de interiores ha ido muy de la mano conmigo”, dice sobre su vida en Cali. “Mi abuela paterna tenía un local de venta de muebles importados (entre esos de Ecuador) y desde chica fui valorando la estética y materiales, sobre todo de aquellos en los que se destaca lo natural” agrega.

La creativa dejó por completo todo su expertise en bienes raíces. Cortesía

Sin embargo, no fue hasta que llegó a Ecuador cuando decidió conectarse nuevamente con ello. Y durante los primeros meses del 2022 se lanzó al mundo del emprendimiento bajo el nombre de Musgo, una marca basada en diseños sostenibles, creados a partir de elementos naturales.

Entre esos resalta la madera rescatada de árboles en peligro (por alguna plaga, por ejemplo). “Hemos curado esos troncos por un período de dos a tres meses para, a partir de ellos, hacer piezas artísticas y volver más acogedores los espacios”, explica.

Hoy, a pesar de los altibajos que significa emprender en pandemia y en otro país, se sigue enorgulleciendo de haber tomado un camino que va armando de a poco.

Actualmente, la creativa reside en Guayaquil donde emprende la marca Musgo.

Las vueltas del destino son, a veces, misteriosas. En el caso de Andrea, la aventura inició cuando su esposo fue llamado a Guayaquil por trabajo. Y, como era de esperarse, ella decidió apoyarlo en ese nuevo rumbo.

“A mí siempre me ha gustado conocer otras culturas y, sobre todo, me encanta el cambio, no le temo a eso. Siento que eso le da dinamismo a mi vida”, cuenta. Una vez en ese nuevo entorno, no dudó en crear algo propio.

Sus propuestas son variadas, desde bowls, cuencos y tablitas para picar o servir piqueos, hasta porta velas. Cortesía

Desde que llegó, recorre diferentes lugares del país y se maravilla con los paisajes diversos, árboles únicos y toda su naturaleza. Dice que en cada rincón, va creando conexiones para tener ayuda en este proyecto verde y ampliar su abanico de proveedores.

En cuanto a la promoción sostiene que le ha apostado a lo online. “Todo ha sido muy empírico. Yo misma he ido creando la cuenta de Instagram y la página web”.

¿Planes futuros? Algunos. Entre ellos, confiesa, quisiera entrelazar este emprendimiento con elementos rescatados más allá de las fronteras. “En la región hay más países que trabajan con muchas fibras naturales y creo que se podría converger para hacer de Musgo una marca con mucha autenticidad andina”, anhela.

Hoy, Andrea tiene la sonrisa de satisfacción por lo que va logrando. Si bien está apenas incursionando, ya valora las lecciones que va aprendiendo en el proceso. “Ha sido una evolución súper linda. Aprecio mi capacidad de adaptación de un país a otro” comenta. Y, desde su experiencia, aprovecha para aconsejar a más emprendedoras: “Si crees firmemente en lo que estás haciendo, la fuerza interna te ayuda a pararte firme frente a los obstáculos. Es como la fortaleza de los troncos de árboles”, concluye. Sin duda, una mujer con ‘madera’ para hacer las cosas.