Las emociones estuvieron a flor de piel este lunes 25 de octubre en 'El poder del amor'. El regreso de Andrés Salvatierra marcó la jornada en la que se vivió un momento de incomodidad y tensión cuando el ecuatoriano Don Day no aceptó el saludo del boliviano.

Andrés llegó con un ramo de flores a la casa de las mujeres, mientras Mare Cevallos boquiabierta, lo miraba acercarse a ella. Luego de un fuerte abrazo y el saludo con las demás chicas, la pareja tuvo la oportunidad de hablar a solas.

Mariela Lemus, entre bromas, impedía el contacto entre ellos y aconsejaba a Mare que vaya despacio. Andrés que se desbordaba de amor, más que darle alegría lo que hizo fue confundir a Mare y provocar las miradas de incredulidad entre Melissa, Elizabeth, Shirley y Griss.

Mientras Andrés se deshacía en disculpas y reconocía que se portó mal al ocultar sus sentimientos, aceptó que volvió para recuperar a Mare, ya que mientras estuvo fuera de la casa, sus familiares y amigos le hicieron comprender que la ecuatoriana era la mujer para él.

El rechazo

Ya en casa de los hombres, el primero en recibirlo con gran emoción fue Édgar, de ahí los demás chicos lo saludaron con abrazos, en tanto que Don Day aparentemente dormía en un sofá.

Sebastián lo saludó y le tocó un brazo recibiendo el rechazo del actor que le dijo: "A mi no me toques". Ante las cámaras de 'El Poder del Amor' Andrés dijo no estar ofendido por la actitud del ecuatoriano, pero que sí le dejaba ver mucho de la educación que tiene.

"No se cómo poner en palabras lo que siento por su regreso, siento un vacío en el estómago", señaló Mare a la presentadora Vanessa Claudio.

Ante el desconcierto de Andrés que aceptó reconociendo que esperaba esa actitud por todo lo que pasó anteriormente entre ellos.

"Me topo con una Mare cortante, bastante cerrada, se que la dejé sola y no le expresé mis sentimientos a tiempo", indicó.

Se arreglaron

Otro aspecto importante del programa fue la reconciliación de Mare Cevallos y Andreina Bravo, quienes lograron arreglar sus diferencias y con un abrazo sellaron la paz ¿verdadera? solo se sabrá con el transcurso de los días. Van dos galas seguidas en las que la votación mayoritaria del público a favor de Andreina lograr salvar a Mare de la eliminación.

Se enfrió la relación

Por otra parte, la peruana Shirley Arica quien ha demostrado tener un carácter terrible, una vez más se dirigió de mala manera al colombiano Sebastián Tamayo que trataba de saber qué le pasaba y buscaba consolarla.

"Soy yo la que te trata mal, soy yo la que no tiene sentimientos, soy la mala siempre", dijo ella y se levantó dejando atónito a su galán.

Luego retomaron la charla pero ya Sebastián se cansó y le dijo que quedaran solo como amigos porque "no estaban en la misma sintonía".