“¿Cuál es la mejor hora para comer un encebollado?”, preguntó con curiosidad el cantautor Álex Ferreira (39) en medio de esta sesión de fotos mañanera, en el balcón del hotel El Manso, frente al Malecón. Ya había desayunado y tomado sus tazas respectivas de café, pero en sus actividades por cumplir estaba probar ese platillo que le había recomendado un amigo. Además, como nos lo explicó, “se conocen mejor las culturas desde su comida”.

Con esta pregunta llegó nuestra respuesta del ritual que conlleva comer ese cocido típico, tan ecléctico en cuanto a sabor y productos. El dominicano, que es un cazador de sonidos y un amante de lo nuevo, prestó atención y anotó mentalmente la importancia de esta sopa que caracteriza a la Costa ecuatoriana.

Y es precisamente Guayaquil, una de las protagonistas de esta charla. Estaba emocionado de encontrarse por primera vez con su público porteño y con esta ciudad a la que espera volver. Se encargó de dejarlo claro frente a la audiencia que fue a verlo el miércoles en su show Sesiones insólitas, del Teatro Sánchez Aguilar. Dijo que por esa ocasión estaba en esta locación inesperada (la azotea) del centro cultural, pero que promete volver dos veces más para llenar la sala Zaruma y el escenario principal.

Álex en su show en el Sánchez Aguilar Alejandro Puga // EXPRESO

Retomando la entrevista con EXPRESIONES, nos resalta que para él lo importante es salir de gira. “Sacar música en ‘streaming’ es algo que hay que hacer, pero no es lo que me llena. Yo no soy un artista que tenga una valla con mi rostro por la calle, no cuento con ese tipo de promoción. Así que no puedo sacar algo y no hacer gira. Esa es la parte más divertida y con la que me doy a conocer”, afirma.

La gira En lo que llega la primavera 2022 empezó a principios de año y le ha permitido recuperar el contacto con el escenario, que fue lo que más extrañó. “Independientemente de mi música, y que agradezco que mi trabajo me lo permita, yo soy una persona que viaja mucho. Es quizá lo que más me gusta. Por eso me hace muy fácil y la pandemia solo me recordó lo importante que es para mí hacer un tour”.

En su honestidad, también señala que lo único ‘oscuro’ de esta vida es no poder conocer todo por los vuelos de madrugada, y que el cansancio pase factura para la siguiente presentación. Por eso siempre quiere regresar. Esta tercera vez en Quito estuvo marcada por el paro nacional que mermó su hambre de descubrimiento. “Soy una persona que se contradice, que le gusta algo nuevo cada día. Me he mudado de país varias veces y abrazo el cambio”, señala el dominicano.

Y como los ecuatorianos, tampoco creció con estaciones del año, solo conoce “el verano y el infierno”. Es esta espera de lo que viene y que representa a la vida misma la que se involucra directamente con su creación artística. “No soy un purista de ningún género. A mí me gusta la canción, me gusta unir letra y melodía. Y al tener un gusto tan ecléctico, intento ver qué me pide cada tema. Y por como es mi personalidad, hacer una sola cosa, sería muy aburrido para mí”.

Álex Ferreira para EXPRESIONES Miguel Canales// EXPRESO

Creció con el bolero, como influencia de su abuela, por eso admira a Julio Jaramillo y sabe de la belleza que produce el desamor.

“Yo pensaba que la gente no iba a entender mi música, porque primero un bolero, luego rock, luego una bachata o algo más tradicional latinoamericano. Pero me di cuenta de que los que me escuchan no tienen ese problema y están acostumbrados a todos los géneros gracias al ‘streaming’. Así pasa con discos importantes latinoamericanos como el de Rosalía. Los contrastes no están mal vistos. Pertenezco a un momento de la música popular en la que el prejuicio no existe. Estamos abrazando la diversidad porque no somos solo blanco y negro”, explica.

En lo que llega la primavera (2022) es un álbum de ocho canciones que esperaron casi cuatro años para encontrar un hogar. “El disco se llama así por mi espera personal, que consistía en un grupo de canciones que estaban atascadas. Tuvieron que aguantarse mucho, porque aunque se grabaron mientras hacía Tanda (2021), no pertenecían a él. Finalmente hubo una fusión rítmica más de música antillana que es diferente a lo íntimo del actual”.

. Miguel Canales// EXPRESO

Y como esta conversación va de la vida y de lo que motiva a Álex, es válido conocer en qué estación se encuentra, según su perspectiva. Nos confirma que es la primavera, la misma que coincide con su día de nacimiento (23 de marzo). “Ahora mismo me encuentro en la primavera. Voy a ser padre y eso me tiene muy contento y viendo la vida de otra forma. Y es la verdadera primavera, porque será una niña, se llamará Uma. Estoy feliz y emocionado. Preparado para crecer y ser la mejor persona posible. Ella va a nacer en España, como su madre, pero luego nos volvemos a México. Será chilanga, española y dominicana como yo. Será ecléctica”, sentenció con una sonrisa.

La entrevista finalizó con una estrechada de manos, sus ganas de ir a buscar ese encebollado que, por los disturbios en el país, tal vez pudo probar en Quito. La vida también es inesperada.

La utopía de recorrer el mundo

En una pasada entrevista de EXPRESIONEScon Silvana Estrada, la intérprete mexicana comentó que tenía el sueño de girar por América con sus amigos. “La idea es viajar en una van y hacer un tour solo por carretera y cantar donde se pueda”, explica Álex, quien es uno de los que estaría en este sueño.

“Es una utopía que tenemos en la cabeza. Es algo que no podemos llevar a cabo por tiempo, todos estamos muy ocupados. Pero cuando nos reunimos es mágico. Somos una familia”, explica. “Cada quien tiene su carrera, su familia, sus planes, pero cuando estamos juntos siempre cantamos”.

También dijo

“Me la saludan, Mala maña, Maldita mirada y Lo tuyo no tiene madre son canciones primas hermanas. Vienen del mismo lugar. Y son de despecho, pero mi tema más escuchado es Ven que te quiero ver, que es del lado opuesto. Es puro amor”.

“La gente dice que se me da muy bien el desamor, y sí, tengo más canciones de este sentimiento. Pero yo ahora mismo estoy muy feliz”.

“Si yo quiero escribir una canción triste voy a mi caja de pandora cerebral y de ahí saco esta emoción. No siempre creamos de lo que nos pasa. Por eso no compongo cuando estoy triste. Al hablar de algo personal en un tema, es mejor tomar un poco de distancia”.

Créditos

Fotos: Miguel Canales// EXPRESO.

Producción: Gianella Muñoz (IG: @gianella.munoz_).

Maquillaje y peinado: Julito Rangel (IG: @julitorangel).

Locación: Hotel Boutique El Manso (IG: @elmansoec).