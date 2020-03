Alejandro López: "La vida me enseñó a cuidar mis finanzas"

Su más reciente aparición fue en El señor de los cielos, en la que interpretó al guerrillero colombiano Super Javi. El bogotano Alejandro López, quien está radicado en México desde hace seis años, afirmó que tras concluir la última y séptima temporada de la galardonada serie, estaba a la espera de otro proyecto, pero debido a la pandemia del coronavirus todas las producciones se paralizaron.

Desde Ciudad de México, el artista de 52 años se comunicó vía telefónica con EXPRESIONES para hablar de la situación que tanto él como sus colegas afrontan mientras dura la propagación del COVID-19.

“Hasta este momento no se nos ha comunicado a quienes fuimos parte del elenco si es que se grabará algo nuevo. Todos los actores estamos en diferentes procesos. Algo normal en la vida de cualquier artista que termina un proyecto y ve otras opciones. No soy la excepción”.

Este 2020 Alejandro lo empezó con un cambio de mánager, pues ahora su carrera está a cargo de CMX, de Jorge Mondragón. Todo iba por buen camino hasta que la aparición del coronavirus congeló sus planes. “Todo febrero fue de negociaciones y conversaciones para direccionarme. Hay cosas que prefiero no adelantar hasta que todo esto pase. No solo se paralizaron labores de tipo organizativo, hay grabaciones que se detuvieron para evitar la expansión del virus”.

Desde que echó raíces en México, sus viajes a Colombia solo se daban en ocasiones especiales, como fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que ahora pasa la cuarentena en la capital mexicana sin dejar de estar pendiente de su familia. “No descarto volver a trabajar en mi país o en España, pero en algo puntual. Hay que tener claro que la dinamización de la producción de series y películas continuará cuando superemos esta crisis y se irá ramificando”.

El actor participó en producciones como Las muñecas de la mafia, Todos quieren con Marilyn y Pura sangre. Lynne Peters

El artista apuesta por las plataformas streaming y otras alternativas digitales que existen para ofrecer contenido al público. “Cada vez lo veo más y esto abre el abanico para muchos actores que no se limitan a la televisión. Así nosotros encontramos canales para materializar nuestro arte y no solo me refiero a la actuación. Se vienen cosas muy interesantes y buenas, primero esperemos que se controle la pandemia”, manifestó.

Alejandro hace un llamado al despertar de la conciencia del individuo, que ha vivido la última década inmerso en la tecnología, que lo ha llevado a vivir lejos de la realidad, hasta llegar al punto de convertirlo en un robot que vive una vida virtual y consumista cada vez mayor.

“La sociedad se está apendejando y hablo a nivel planetario. Este virus aparece para que cada uno se replantee formas de pensar, hacer y diseñar las cosas, y sobre todo dejar de ser egoísta y preguntarse qué ha producido de positivo en su entorno, hasta qué punto ha generado y construido”.

El bogotano invita a ahorrar y no derrochar, a darse cuenta de que la felicidad no está en el poder económico de adquirir bienes y placeres externos, sino que la fuente de ese sentimiento está en el interior de cada persona.

“Soy muy juicioso, desde que me metí a esta locura de ser actor (risas) he pasado por las verdes y maduras. La vida me enseñó a cuidar y administrar mis finanzas, porque quienes somos independientes debemos pensar en las vacas flacas”.

Enfatiza que la actuación tiene sus picos altos y también sus bajadas. Expresa que ese ‘colchón’ para los momentos difíciles es necesario para estar tranquilo con toda la intención mental y la buena energía que se requiere tener para cristalizar hermosos proyectos. “De eso se trata la vida, de pasar por altibajos, de lo contrario no tendría sentido. Que este momento nos sirva para ser creativos, fuertes, reinventarnos y evolucionar como seres”.

Superada la pandemia, retomará los proyectos que tenía en Colombia y España. Cortesía

EN FRASES

“Pongamos seriedad y dimensión a lo que ocurre con esta pandemia, nuestro esfuerzo individual se verá reflejado en lo colectivo. Debemos frenar este virus”.

“Hay que quedarse en casa, aunque nos cueste. En lo personal, me siento como tigre enjaulado porque soy un hombre hiperactivo”.

“Me llevo muy bien con la soledad, y es otra de las grandes enseñanzas, porque la mayoría no puede con ella. Tienes siempre que rodearte de alguien, de gente, de una manada. En mi caso, aprovecho el estar solo para estudiar edición de computadoras online y mejorar mi inglés. Hoy en día está la tecnología a tu alcance para tomar cursos. Invito a leer, a escribir, a ser introspectivos para reencontrarnos y sentirnos frágiles, humanos, iguales, inclusivos y creativos”.