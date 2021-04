Alejandra Guzmán: "Pongo las manos en el fuego por mi padre"

La cantante mexicana Alejandra Guzmán rompió el silencio tras las declaraciones que hizo su hija, Frida Sofía, en las que acusó a Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era una niña.

La intérprete de Reina de corazones grabó un vídeo que posteó en sus redes sociales en el que defiende a su progenitor: “Es un gran ejemplo para mí, es un gran hombre, pongo las manos en el fuego por mi padre". Posteriormente se refirió al tema que ha sacudido a México. "Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios”, enfatizó.

El origen de este escándalo tuvo lugar la semana pasada en una entrevista que Frida ofreció al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. En ella reveló cómo fue víctima de abuso por parte de su abuelo, “Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas. Me manoseó, lo odio, fue desde los 5 años”, aseveró visiblemente afectada.

El cantante de 78 años, quien ha realizado varias visitas a Ecuador, desde que era joven, acudió al programa de farándula Ventaneando para defenderse: “En mi vida, en mi vida he tocado ni el pelo a esa niña, no la he tocado nunca en mi vida, ni de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en el cachete. No he podido más que verle su cara, verla crecer es lo único. Nunca la tuve sola en ningún lado, no pude haberla tocado indebidamente. No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer”.

Paralelamente han salido a la luz, imágenes de archivo en las que el exídolo del rock de los años 60, expresaba que las mujeres eran violadas porque provocaban. También circula un vídeo, reproducido por el canal de YouTube, EnBreve, en el que aparece Verónica Castro y él intenta tocar los senos de la actriz en el show de variedades Mala noche no. En otro se lo observa con su hija , Alejandra Guzmán, señalando entre risas que puede tocarla porque "soy su padre y está buenísima".