política migratoria
EE.UU. evalúa bloquear entrada de extranjeros en aeropuertos de ciudades "santuario"
Nueva York, Chicago y San Francisco podrían quedar aisladas del tráfico internacional por su política de protección migrante
Lo que debes saber
- El bloqueo aeroportuario se perfila como la herramienta de presión económica definitiva contra las ciudades santuario.
- Cerrar el acceso a puertos como JFK o LAX impactaría billones de dólares en comercio y turismo.
- La medida choca frontalmente con la organización del Mundial de la FIFA, cuyas sedes principales son ciudades santuario.
El Gobierno de Estados Unidos está considerando bloquear la entrada de viajeros internacionales en los aeropuertos de las ciudades que no colaboran con las políticas de mano dura de migración, llamadas "santuario".
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Agencia AFP
En declaraciones a reporteros durante una visita a Carolina del Norte este martes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que, para su Gobierno, "no tiene sentido procesar viajeros internacionales" si las ciudades no están "haciendo cumplir la ley migratoria".
"No creo que las ciudades santuario sean algo legal", agregó el funcionario, quien asumió el cargo el pasado mes de marzo, tras la salida de su predecesora Kristi Noem.
Mundial bajo amenaza política
La Administración de Donald Trump ha buscado presionar a las que limitan la colaboración con las agencias migratorias federales.
En agosto del año pasado, el Departamento de Justicia publicó una lista de las ciudades que considera "santuario", en donde se incluye a grandes centros metropolitanos.
Ciudades y sedes del Mundial en riesgo por la medida:
- Nueva York / Nueva Jersey
- Los Ángeles
- Chicago
- Miami
- San Francisco
Varias de estas jurisdicciones en la lista fueron objeto de un despliegue de agentes federales de inmigración el año pasado, provocando enfrentamientos con la población civil y denuncias de abusos a los derechos humanos por parte de organizaciones como ACLU y Amnistía Internacional.
La decisión de prohibir la entrada de viajeros internacionales en estas ciudades, donde están algunos de los aeropuertos más concurridos del país como JFK en Nueva York o Los Angeles International Airport, tendría importantes consecuencias para el turismo y el comercio de EE.UU.
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La Copa Mundial de la FIFA, además, está programada para realizarse entre el 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, y 11 ciudades de EE.UU. serán sede de los juegos, incluyendo Los Ángeles, Miami, y Nueva York.