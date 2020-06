Vuelven las bodas al Registro Civil de Guayaquil

A partir del próximo lunes 15 de junio, los matrimonios civiles podrán realizarse, otra vez, en las oficinas de la Corporación Registro Civil de Guayaquil en el edificio Crillón, ubicado en el cento de la ciudad; cuyo servicio ha permanecido en pausa alrededor de tres meses, debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

Además de esta celebración, que se efectuarán entre las 09:00 y las 15:30 todos los días (a excepción del fin de semana), se atenderán los registros de unión de hecho.

Carla Merino y Josué Guerrero son novios desde hace 4 años y se casarán a fines de este mes. Tenían previsto hacerlo en abril, pero por la emergencia se vieron obligados a reagendar la fecha. "Jamás pensamos que todo esto nos iba a ocurrir, por suerte estamos completos y eso me llena. He perdido dinero de más, pero con que estemos bien todos, me basta", asegura Merino, quien ahora -por la norma del distanciamiento social- no podrá celebrar con todas las personas que tenía previsto.

"Me ha tocado disminuir considerablemente esa lista y me apena. Es la gente a la que quiero. Sin embargo, debemos acostumbrarnos a todo. Estoy feliz por este gran paso", manifestó.

Hecho. En el Registro Civil Nacional se han reagendado casi 140 bodas. Hasta el 5 de junio anterior, se han efectuado cerca de 90. Cortesía

Como ella, otras decenas de novios se vieron obligados a modificar sus fechas de casamientos. En una publicación anterior, el coordinador Zonal 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) del Registro Civil Nacional, Andrés Fantoni Baldeón, explicó a EXPRESO que se han reagendado los eventos de quienes se inscribieron para hacerlo en marzo y abril de 2020. En total, son 138 bodas civiles. Allí el servicio se reactivó apenas el Puerto Principal pasó al semáfoto amarillo.

Sofía Cruz, jefa de Matrimonios de la Corporación Registro Civil Municipal de Guayaquil , recordó que para realizar la pre reserva del cupo para ambos servicios, los usuarios deberán hacerlo a través de la agenda virtual, ingresando a la página web www.corporacionregistrocivil.gob.ec. Y como segundo paso, deberán enviar los documentos al correo electrónico www.matrimonio@crcg.gob.ec en formato PDF.

La tasa por matrimonio deberán cancelarla en cualquier agencia de Banco Guayaquil, o el propio día de la ceremonia si el matrimonio se realiza en las instalaciones de la institución.

Las parejas que requieran más información pueden comunicarse al número 2598000 extensión 106 o 11. En la página www.corporacionregistrocivil.gob.ec, podrán encontrar todos los requisitos.

El día de la ceremonia, como se ha establecido en todos estos tipos de eventos, solo podrán ingresar a las oficinas la pareja de contrayentes con sus dos testigos, como una medida de prevención para evitar un posible contagio del coronavirus.

Carla y Josué están al tanto de eso. "Nos imaginábamos a toda la familia con nosotros, como es tradición en Guayaquil, pero hay que acostumbrarse...", relató.

Sandra Andrade y Jorge Rendón quienes reagendarán su cita también en el Registro Civil Municipal, esperan que hasta julio -la nueva fecha decidida para casarse-, la situación mejore y Guayaquil pase del semáforo amarillo a verde. "Venimos de familias extensas, muy grandes. Solo yo tengo seis hermanos. Espero que hasta entonces este tipo de eventos, permita la reunión de más personas. Es un día importante para mí, quisiera compartirlo al menos con mi familia completa", piensa Rendón.