Nuevamente la tensión se apoderaba de todo el conjunto residencial. Una culebra ingresó a la urbanización Arrayanes, en La Puntilla, en el sector El Tornero.

Todos corrían de un lado a otro y buscaban a una persona para que se arriesgue y ahuyente al animal de casi tres metros, matarla era casi imposible. “Esta vez no pudimos. Se trepó al árbol, esperamos que se vaya. Era una matacaballo, enorme”, decía Fabricio Coronel, encargado de la seguridad de la zona.

Para los residentes de la urbanización Arrayanes, pese a que cada vez son más comunes este tipo de situaciones, no son agradables ni están dispuestos a tolerarlas. “Lo que estamos viviendo es el resultado del descuido y del monte que nos rodea y nunca se poda. La urbanización colinda con un terreno abandonado que nunca es atendido. Eso hace que cualquier cantidad de insectos y roedores se alojen allí. ¿Cómo vivir así? ¿Hasta cuándo vivir así?”, cuestionó María Dolores Cedeño, residente.

A decir de Cedeño, viven aterrados puesto que las serpientes se han metido a sus casas decenas de veces. Las quejas se replican. Que están cerca de las piscinas, en el patio, en la sala, en la cocina.... “Es invivible esta situación”, dicen al unísono todos.

El monte crecido incluso tapa los letreros Freddy Rodriguez

Coronel, quien a diario se encuentra resguardando el lugar, cuenta que el terreno solo es utilizado para hacer cosas indebidas, para usarlos como hotel de paso, y por eso exige ayuda. “En ocasiones vienen parejas, se quedan horas ahí, otras veces los carros dejan botadas allí botellas de licor, basura, llantas. No hay respeto por el sitio, el entorno evidentemente se está dañando”, aseguró.

Cedeño asegura que debido a que el mantenimiento es escaso o nulo, el problema se repite desde hace 15 años.

“He pedido ayuda al Municipio, pero no hay respuesta. Hace un año vinieron, después de tanto insistir, pero lo que hicieron fue mover toda la basura para el fondo del terreno y ya. Eso fue un chiste, una burla e irrespeto hacia el ciudadano”, contó.

Hace un mes una culebra se metió en una casa, menos mal pudimos sacarla. El monte se enreda con la cerca eléctrica, es muy molestoso. Necesitamos ayuda urgente. Lupe Maruri

​administradora de San Bernardo 2

Ese terreno en particular, el que limita con Arrayanes y tiene salida al río Guayas, tiene una extensión que supera los 400 metros cuadrados. Sobre el dueño de estas tierras, nadie da razón. Pasa lo mismo con otros cinco que generan las mismas quejas en El Tornero; una zona donde se encuentran plazas gastronómicas, al menos 10 ciudadelas, además de universidades, como la de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y colegios como La Moderna.

Según cuenta Lupe Maruri, administradora de la urbanización San Bernardo 2, durante el invierno el monte crece tanto que se enreda con la cerca eléctrica. “En repetidas ocasiones hemos podado el área, la intervenimos; pero esto no es algo que nos compete, como está en la vía pública depende del Cabildo, que actúen, que hagan lo que deben de hacer”, contó,

EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio de Samborondón para hablar de la situación, los mantenimientos y limpiezas que dan y cada qué tiempo, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta.

Utilizan el lugar como botadero de basura. Esto indigna a los residentes y transeúntes Freddy Rodriguez

Este Diario consultó sobre qué tipo de controles realizan respecto a estas áreas. Y es que entre los terrenos que generan molestias, hay un par con rejas metálicas. “Si tienen dueños, ¿por qué no los sancionan? La gente debe aprender a convivir. Qué les pasa? ¿Ya pagaron las multas? ¿Lo hacen o no?” , cuestionó la residente Ana Sarmiento, del sector.

Jéssica Murillo, de la urbanización Capri, se queja y pide mayor atención municipal. “Aquí los dueños de estos terrenos no se hacen responsables, en más de tres años no he visto una sola maquinaria o personal haciendo limpieza”, dijo, refiriéndose al terreno que está ubicado diagonal al colegio La Moderna.

En el sector, es tal la preocupación que los deportistas y peatones evitan pasar cerca de los solares, debido además a la cantidad de mosquitos y hasta moscas que hay en las aguas estancadas que se forman tras las lluvias. “Esto es un potencial criadero de insectos. Ardillas, iguanas y hasta cangrejos encontramos en estos terrenos, cuando recién llueve; pero pasan los días y vemos solo roedores. Más de uno prefiere darse la vuelta a toda la manzana para evitar tener malas experiencias. Sentimos que estamos en riesgo: sanitario, vial y de vida. Hasta los delincuentes pueden fácil ya esconderse entre los matorrales”, coincidieron Mauro Osorio, residente de El Tornero; y Manuel Valencia, quien no es de El Tornero, pero a diario recorre el lugar, por trabajo.