Luego de que el alcalde electo, Aquiles Álvarez, haya dicho que le tomó por sorpresa la "repentina decisión" que tuvo la administración de Cynthia Viteri, alcaldesa saliente de Guayaquil, por dar por concluido la primera etapa de la transición, en la que dijo recibió datos incoherentes; Viteri publicó un comunicado en el que le respondió "que lo único incoherente era su comunicado".

"Quien designó la comisión de transición, incluyendo al vicealcalde Josué Sánchez, fui yo como alcaldesa. Y esta ha actuado bajo mis directrices cerca de un mes, sin que la ley que me obligue a aquello. Lo que ha recibido esta institución de su parte, es un grupo de personas, fuera de su equipo de transición que, no siendo funcionarios públicos, llegan en hordas a preguntar por sueldos, proveedores y contratos. El irrespeto ha llegado al punto que particulares se sientan en los escritorios de las autoridades bajo mi mando, diciendo que serán los próximos funcionarios; y al mismo tiempo llega otro grupo atribuyéndose la misma función. Eso no lo voy a permitir", se lee en la publicación que este 7 de marzo colgó Viteri en sus redes sociales oficiales.

Sobre el proceso de transición. pic.twitter.com/GZ5iFlcYNJ — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 7, 2023

Que extraña sus declaraciones, prosigue, cuando el equipo a cargo de Álvarez "ha dicho que está sorprendido gratamente con el trabajo municipal. "Usted mismo quedó tan impresionado con la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil CSCG que señaló públicamente -una vez más- que no cumpliría otra de sus promesas de campaña, en referencia a adquirir los 300 drones, ya que no hacían falta", señaló la primera edil; que hizo énfasis en que cuando asumió la Alcaldía, nadie la llevó de la mano, "ni siquiera 24 horas antes" de llegar al cargo.

"Haga usted lo mismo. Usted asumirá la Alcaldía el 14 de mayo (...). A partir de esa fecha podrá exigirles a los funcionarios municipales lo que crea conveniente. Hasta ese día la que está al frente de la institución soy yo", señaló.

"Sé que le es difícil tratar temas profesionales con mujeres, pero debe saber que cuando yo recibí esta Alcaldía el 100 % de los directores eran varones, y ahora la mitad de esos cargos los ocupan mujeres, así que vaya acostumbrándose", agregó.

En horas de la mañana, también de este 7 de marzo, Álvarez aseguró que entre los hallazgos encontrados durante este proceso de transición constaba la duplicidad en funciones a lo largo del Cabildo; la incoherencia financiera entre el flujo proyectado del Municipio y las asignaciones esperadas por las direcciones, fundaciones, corporaciones y empresas públicas; el hecho de que el presupuesto de obras públicas esté comprometido en contratos adjudicados para el periodo 2023 e inclusive para el del 2024; y un desatino en el criterio de renovación de contrataciones.

Ante la repentina decisión de la alcaldesa saliente, de disolver la comisión municipal de transición que venía operando por la Alcaldía, nuestro equipo asignado da por terminada su participación.



Pronto informaremos sobre el estado de lo recibido. pic.twitter.com/xCsOIhrbdB — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) March 7, 2023

En este último punto, la comisión explicó que "existen contrataciones" que requieren renovación urgente para dar continuidad a los servicios que el Cabildo ofrece a la ciudadanía y que, la actual administración, "no ha gestionado su renovación".

Asimismo, la comitiva aclaró que toda la información que ha recibido por parte de la contraparte es referencial y que no se acogerán como definitivas. "Pues es necesario contar con la documentación real de la gestión pública de la administración saliente", argumentó