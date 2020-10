"La víctima no es la culpable, pero más de una se sienta así y eso explica por qué no denuncian"

La abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), Consuelo Bowen, al enterarse del caso de la violación, a través de las redes sociales, de una joven el pasado viernes, a las 11:00, en la Bahía de Guayaquil, ofreció la asesoría legal, a la vez que la atención psicológica que brinda la entidad donde labora. Ella conversó con EXPRESO destacando que urge promover y consolidar el hecho de que la víctima no tiene ninguna responsabilidad sobre el delito que se cometió contra ella.

"Es el victimario el único que debe sentir vergüenza y culpa", repite, al referirse a los sentimientos y pensamientos erróneos que la sociedad y a veces incluso las víctimas suelen tener, a consecuencia de la baja autoestima, el machismo, el desconocimiento y las malas experiencias vividas.

Respecto al caso, como lo publicó hoy EXPRESO, la joven fue violada en este lugar, uno de los más visitados de la ciudad y a plena luz del día. Hay datos que no se han hecho públicos. A continuación un análisis de lo ocurrido.

El pasado viernes, a las 11:00, una mujer fue violada en la bahía, uno de los lugares más concurridos de Guayaquil. El hecho pone en evidencia la deuda que el Estado, en materia de seguridad, tiene con la ciudad. https://t.co/U7RKxIli7z — Diario Expreso (@Expresoec) October 8, 2020

- A fin de pedir a la Policía un mayor resguardo en el lugar, ¿podría confirmar en qué parte de la bahía ocurrió el acto?

- Con claridad no puedo decir donde fue interceptada la persona. La vigilancia, sin embargo, se la debe fortalecer en toda el lugar.

- ¿Qué estrategia, por llamarlo de algún modo, usó el delincuente para atacar a la joven? Es importante saberlo para que la ciudadanía tome medidas

- La medida principal que se debe aplicar para evitar estos hechos, radica en que no existan más victimarios. Las medidas de autocuidado ayudan, pero la solución se centra en lo anterior. No se trata de que las mujeres no nos expongamos, sino de que no exista victimarios. Este debería ser el concepto de seguridad. No nos pueden atribuir la responsabilidad a la ciudadanía, como pasa en el tema del contagio de la pandemia de la COVID-19. La víctima no es la culpable, que más de una se sienta así es la razón por la que muchas no ponen la denuncia.

- De acuerdo, ¿pero cuál es la estrategia que usó el victimario?

- Debo mantener en reserva la información de este caso. Pero, hablemos en forma general de casos que son públicos como aquel en el que el victimario se acerca y pregunta una dirección o muestra un papel que tiene escopolamina. Ojo, esto es un asunto de contexto, por favor, no estoy diciendo que en este caso fue así. Entonces, por lo general las víctimas se preguntan por qué le hice caso. ¿Por qué lo saludé? ¿Por qué cogí el papel? No se debe hacer énfasis en el cuidado que debe hacer la víctima, sino en el cuidado que debe tener el Estado. Reitero que no me corresponde decir si en este caso se utilizó escopolamina, eso lo debe determinar la justicia. Pero si así fue, que es lo que creemos, estaríamos frente a una banda, lo que implicaría que lo ocurrido en la bahía de Guayaquil, no sería el primer caso.

Uno nunca se imagina recibir este tipo de mensajes. Mi amiga de la U fue a la Bahía, la escopolaminaron, la violaron, la dejaron botada en la calle, todo pasó a las 11 a.m. en #Guayaquil #VivasNosQueremos pic.twitter.com/pKCMLrPfuZ — Ispamaga (@Is_ma_ga) October 4, 2020

- ¿En base a qué hechos determina que es una banda?

- No está determinado AL 100 % en este caso. Pero pensemos en esta escena, no es que veo a la señora y le doy la escopolamina. Es un asunto de organización, no es una acción individual. Es un actuar estructurado, porque si se usó escopolamina aquí hay un grupo que la elabora y la vende. El Estado debe regular y vigilar que no se venda libremente escopolamina, y por eso la Policía debe ir más allá del caso particular.

- Tengo entendido que se han violado otros Derechos Humanos de la persona.

- Por mandato Constitucional, la víctima de violencia sexual tiene que recibir atención médica en los centros de Salud pública y recibir lo que se llama un kit Púrpura. Las víctimas tienen que ser atendidas por médicos para prevenir VIH-Sida, Chagas (CTS) y otras enfermedades de transmisión sexual. En este caso, la víctima no fue informada en la Fiscalía, y cuando nos percatamos de ello se recomendó ir a un centro de salud y allí le dieron cita médica para diciembre. Tuvimos que hacer una acción extra, para que el personal de salud entienda que a la víctima había que atenderla ya. Existe un protocolo para el manejo de la violencia sexual, esto lo debe conocer el policía, el abogado, la Fiscalía y todo profesional que deba atender este tipo de casos. Se debe recordar que en caso de violación, la persona afectada se va a encontrar desbordada de sentimientos por la situación traumática experimentada, por lo que es necesario hacer una contención e intervención en crisis, encaminado a facilitar la expresión del dolor o sufrimiento, a través del lenguaje verbal. Brindar apoyo psicológico. Realizar acciones de información y actuación para la prevención de las secuelas de violación, como embarazo no deseado, transmisión de VIH y otras enfermedades. Esto lo indica el manual y la Fiscalía no lo aplicó.

Pese a estas acciones de control, familias especialmente de Durán, lloran la muerte de familiares caídos en balaceras y otros hechos violentos: https://t.co/P64mC7KscH — Diario Expreso (@Expresoec) October 8, 2020

- ¿Qué otros derechos humanos se han violado?

- El caso todavía se está estudiando, el hecho se dio la semana pasada, el viernes, a las 11:00 y nos enteramos por las redes sociales. Es importante no pasar por alto el derecho de la víctima a su privacidad y a que no se la exponga socialmente. De la víctima no hay que hablar. Ella repite que estaba decentemente vestida, cuando eso es y será siempre lo de menos. Reitero que es el victimario el único que debe sentir vergüenza y culpa.

- ¿Qué solución plantea?

- Los victimarios no son de otro planeta, son producto de una sociedad donde no hay educación para vivir en armonía y respeto. Hogares donde hay violencia, y además de donde no oportunidad de trabajo; entonces se requiere un trabajo socioeconómico. Debe existir un plan del Gobierno para fortalecer los valores al interior de la familia, está es la raíz y todo trabajo se debe volcar hacia los miembros de una familia. Además hay que formar al Policía, al Fiscal, para que no vuelva a ocurrir esto de no informar que la persona debe recibir atención médica. También se debe saber que se debe ir al Cuartel Modelo, a Flagrancia, para denunciar todo delito que ha ocurrido en ese momento. La victimaria no debe bañarse ni cambiarse de ropa, allí hay pruebas que pueden ayudar a llevar a la cárcel al victimario.