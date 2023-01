“Se llevaron un pedazo de mi vida. Mi muchacho era una persona trabajadora, no se metía con nadie. Asistía a una iglesia evangélica”, dijo entre lágrimas José Manuel Patiño, mientras contemplaba el lugar donde la noche anterior cayó baleado Joao Reinaldo Patiño Agrazal, el tercero de sus seis hijos.

Asesinan a tres personas en una vivienda de La Libertad Leer más

El joven, de 32 años, fue una de las dos víctimas mortales que dejó el hecho de sangre registrado en las calles 28 y la G, en el suburbio de Guayaquil. El otro fue Richard Danny Rubira Luna (37). Ninguno tenía antecedentes penales.

Con pesar, el progenitor relató que se encontraba en su lugar de trabajo, en una fábrica de azúcar, en el cantón La Troncal, cuando el mayor de sus descendientes por teléfono le avisó la desgracia.

133 asesinatos

se han registrado del 1 al 26 de enero en la Zona 8.



“Tomé un carro y me vine a Guayaquil. Nunca pensé que me iba a encontrar con semejante escena. Ver a mi hijo en una plancha metálica, lo iban a subir al carro de Medicina Legal, me acerqué para abrazarlo. No podía creer que estuviera muerto. Tenía un tiro en el tórax”.

Recapturan a alias 'Coliflor', principal sospechoso del asesinato de Don Naza Leer más

Patiño aseguró que su hijo fue una víctima colateral de este hecho violento, ya que se encontraba jugando en una máquina tragamonedas situada a una casa de su domicilio, a donde todas las noches iba tras culminar su jornada laboral en el área de mantenimiento de un banco de Guayaquil.

El mayor Dennis Cárdenas, jefe operativo de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), informó que por este doble crimen la Policía detuvo a un sospechoso, Mauro Borreno Linares, de nacionalidad venezolana.

“Los criminales llegaron en un carro. El detenido fue reconocido por testigos”, mencionó Cárdenas.