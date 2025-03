Turbiedad del río Daule normalizada: ¿Hay cortes de agua?

Un nuevo comunicado de Interagua ha confirmado que los niveles de turbiedad en el río Daule han vuelto a su normalidad, lo que ha permitido que el sistema de la planta de potabilización retome su producción al 100%.

Según el último informe emitido por la concesionaria, los niveles de turbiedad han disminuido lo suficiente como para restablecer la operación normal en la planta. Este cambio mejora las condiciones del suministro de agua potable en la ciudad.

Situación previa

El pasado 6 de marzo, Interagua había alertado sobre los altos niveles de turbiedad en el río Daule, producto de las fuertes lluvias en las zonas altas de la cuenca. Esto había afectado la captación de agua cruda para su procesamiento, lo que provocó que el suministro de agua potable en varias áreas de la ciudad y cantones aledaños se viera comprometido. Además, la empresa advirtió que, de persistir esta turbiedad durante un período prolongado, podría ser necesario reducir la producción de agua, lo que llevaría a implementar cortes rotativos en diversos sectores.

Sectores afectados

El pasado 6 de marzo, tras la alerta, varios sectores ya habían comenzado a experimentar interrupciones en el servicio de agua. Los barrios afectados incluyeron 11 de Septiembre, la vía Daule, Los Ángeles, Nueva Victoria 1 y 2, Los Pinos, La Puntilla (Samborondón), La Aurora (Daule), Puente Lucía y Nobol. Sin embargo, este 7 de marzo, el servicio se ha restablecido en dichos puntos, y no se prevén nuevos cortes en el corto plazo.

Denuncias de falta de agua en otros sectores

A pesar de la mejora en la calidad del agua y la normalización del servicio, persisten denuncias de falta de agua en algunos sectores de la ciudad. En la ciudadela Mucho Lote 2, varias familias han informado estar sin suministro, a pesar de que no están ubicadas en las zonas previamente afectadas por la turbiedad.

Jorge Quinto, residente de la ciudadela, expresó su desconcierto: "Entiendo que no es por la turbiedad porque no seríamos los únicos. Sin embargo, en todo Mucho Lote 2 estamos secos. Sin una gota de agua. No entiendo a qué se debe esto. Que por alguna vez en la vida, Interagua explique a tiempo", indicó.

Por su parte, Óscar Guerrero, otro residente de Mucho Lote 2, también mostró su frustración ante las fallas en el servicio y la falta de sanciones. "Una vez más, no hay agua en Mucho Lote 2, y como siempre sin avisar. Y peor aún, envían tanqueros. Pésima gestión de esta empresa, debe ser sancionada por Emapag", agregó.

Hasta el momento, Interagua no ha emitido un pronunciamiento respecto a la situación en Mucho Lote 2. Sin embargo, los residentes exigen explicaciones claras sobre las razones detrás de la falta de agua en este sector, que parece no estar relacionado con la turbiedad del río.

