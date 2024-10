Tres toneladas de basura fueron retiradas del viaducto Prosperina – Espol

La Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales del Municipio de Guayaquil recogió un total de 3 toneladas en el Viaducto Prosperina – Espol durante la jornada del viernes 18 de octubre. Agentes de Urvaseo llevaron a cabo el barrido, piqueteo y recolección de desechos sólidos acumulados en cunetas y en el parterre central de esta avenida.

De acuerdo con esta institución, recogieron un total de 200 sacos de basura, que estaban compuestos principalmente por desechos vegetales, botellas y plásticos; esta cantidad de basura equivale a 3 toneladas o 3,000 kilogramos.

Urvaseo explicó que estos desperdicios son arrojados por conductores y pasajeros de vehículos privados y públicos que recorren esta vía a diario, por lo que solicita a la ciudadanía que no arroje desperdicios en la vía.

La ciudad pide más control

Sin embargo, los ciudadanos exigen que el Cabildo no solo realice la recolección de estos desechos, sino que inicie un control fuerte a través de multas y vigilancia continua, a fin de que los infractores no sigan cometiendo las mismas faltas.

“No entienden que esto hará que las tuberías se tapen. Si no los multan, no aprenderán y seguirán haciendo lo que les plazca. Aquí es donde el Municipio ya debe poner mano dura, no solo en el tránsito, sino también en la pulcritud de la ciudad”, comenta Génesis Romero.

