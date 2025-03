Tráiler bajo el agua ya fue retirado tras la tragedia en el puente Gonzalo Icaza

Este 22 de marzo, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, brindó una actualización sobre las labores de rescate y remoción de escombros tras el trágico colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, en Guayas. Este colapso, ocurrido el 19 de marzo, sigue siendo un evento de conmoción nacional, con víctimas fatales y un creciente esfuerzo para esclarecer las causas y mitigar sus efectos.

Intensifican esfuerzos para rescatar tráileres y víctimas

Aguiñaga informó que uno de los tráileres sumergidos en las aguas fue finalmente retirado y ahora está bajo custodia de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Además, destacó que se incorporará una grúa pluma para levantar los tráileres restantes que aún se encuentran bajo el agua. Las labores de rescate continúan con la esperanza de localizar a la persona que consta aún en la lista de desaparecidos, mientras los equipos de búsqueda intensifican esfuerzos en la zona.

- Continúan las labores de búsqueda y rescate de una persona desaparecida.

- Se retiró un tráiler, que ya está bajo custodia de la CTE.

- Se incorporará una grúa pluma que permitirá levantar los tráileres…

Riesgos en infraestructura y medidas preventivas

La tragedia, como ha venido publicando EXPRESO, no solo ha dejado un saldo trágico de víctimas, sino que también ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de la infraestructura vial del país. En este sentido, la prefecta confirmó que continúan las operaciones de abastecimiento de agua potable al cantón Lomas de Sargentillo, que se ha visto afectado por el colapso, y los buzos se alistan para evaluar el estado de la tubería de agua potable en la zona.

La situación sigue siendo crítica, pero el trabajo conjunto de las autoridades y organismos de rescate no cesa, aseguró. "Seguimos trabajando incansablemente para recuperar los cuerpos de las víctimas y restaurar los servicios esenciales como el agua", dijo Aguiñaga.

El colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, que conecta el cantón Daule con la parroquia Magro y el cantón Nobol, sigue siendo un acontecimiento traumático para la región. A consecuencia de este colapso, hasta el momento se han encontrado cuatro personas fallecidas, y los equipos de rescate siguen buscando a la persona desaparecida. Las víctimas fatales incluyen a Jackson Martínez Camba, de 18 años, Ánderson Rosado Peña; Hernán Alvarado Bajaña y Édison González Arévalo, cuyos nombres siguen resonando en la memoria colectiva de la región.

El colapso también ha intensificado la preocupación sobre la seguridad de la infraestructura vial en Ecuador. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, ha subrayado la necesidad de revisar las delegaciones de la Red Vial Estatal (RVE) a las prefecturas, ya que los recientes hechos han dejado en evidencia las debilidades del sistema.

Por otro lado, la prefecta Aguiñaga aseguró que se están tomando medidas para evaluar y reparar otras infraestructuras viales en la provincia, con un plan de intervenciones programadas que incluyen el reemplazo de 13 puentes en el transcurso de este año.

El pasado 21 de marzo se logró rescatar los cuerpos de tres desaparecidos. EDGAR ROMERO

Pedido colectivo: Que no cese la búsqueda de desaparecidos

"Teníamos la esperanza de que Edinson apareciera vivo. Pero Dios lo quiso así. No lo reprocho, pero pienso que aún no era el tiempo de mi amado", expresó Daniela Martínez, mientras trataba de sacar fuerzas para darle el último adiós a su conviviente, Edinson Leonel González Arévalo, este sábado 22 de marzo.

Él era el chófer de uno de los tráileres que cayó al río Daule tras el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, que conectaba los cantones de Daule y Nobol, la tarde del miércoles 19 de marzo.

Martínez contó que junto a Edinson tenían 11 años de relación y tres hijos. "La mañana del miércoles salió de Yaguachi hacia Nobol para recoger una carga. Minutos antes de la tragedia me hizo dos videollamadas, pero no las contesté. Después intenté devolverle la llamada, pero ya no me respondió".

González habría cumplido 29 años el próximo 6 de mayo, y su familia le tenía preparada una reunión para celebrar su cumpleaños en su casa en Yaguachi. "El destino nos arrebató la felicidad que compartíamos. Espero que las autoridades me ayuden, porque mis hijos y yo hemos quedado desamparados", expresó la viuda, de 27 años.

Luego de culminar los trámites legales, y en medio de la consternación de familiares y amigos, los cuerpos fueron retirados de la morgue del cantón para ser velados en tres sectores de Daule y en el cantón Yaguachi.

Familiares de los fallecidos por el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en los exteriores de la morgue de Daule. EDGAR ROMERO

Mientras tanto, buzos de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), junto con la Policía, la Marina y el Cuerpo de Bomberos, intensificaron hasta las 10:30 de este sábado la búsqueda de Freddy Castro Ibarbo, la quinta víctima de la tragedia, quien hasta el momento sigue desaparecido en las aguas del río Daule.

"No paren con la búsqueda, por favor. Es lo único que ahora pedimos", dijeron los familiares; que permanecen desde el día de la tragedia en el lugar.

