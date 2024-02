"No soy terrorista": habla el hombre herido en operativo de la avenida Domingo Comín

Mientras cumple arresto domiciliario y se recupera de una herida de bala en el hombro izquierdo, Eduardo Alfredo Velasco Ypanaque contó su versión de la circunstancia previa y posterior al disparo. Él fue uno de los dos ciudadanos aprehendidos por uniformados de las Fuerzas Armadas en la avenida Domingo Comín, en el sur de Guayaquil, el viernes 2 de febrero del 2024.

Ese día, Velasco conducía un auto rojo que alquila para trabajar y estuvo acompañado por su primo, Carlos Javier Vega Ipanaque, quien iba del lado del copiloto.

Guayaquil: Murió uno de los ciudadanos que habría evadido control de las FF.AA. Leer más

Según Eduardo, él llevaba a Carlos hacia los exteriores de la Universidad Politécnica Salesiana, en la calle Francisco Robles, para que se encuentre con un ciudadano al cual iba a venderle un perro. Sin embargo, cuando estaban cerca del sitio, vieron que había un operativo militar y no podían avanzar.

“Me hicieron el alto, me bajo del vehículo, dije que iba a la Salesiana y me dijeron que no podía pasar, que estaban haciendo un allanamiento”, recordó. Volvió a subir al carro, empezó a alejarse en reversa y se rozó con una patrulla, dijo, accidentalmente.

“A lo que rozo el patrullero, veo que el militar empieza a patearme el carro. Yo veo que me rocé y por no dañarle la guía trato de salir despacio. En eso escucho detonaciones y me doy cuenta de que mi primo estaba herido. Lo que hice fue salir rápido para llevarlo a un hospital”, narró.

La madre de Carlos sostiene una foto de su hijo, recordándolo durante su época colegial. Amelia Andrade

De acuerdo con su relato, en la maniobra esquivó al personal uniformado para seguir. “No les lancé el carro”, aclaró.

Después notó que él también recibió un tiro en el hombro izquierdo y llamó a su esposa para contarle lo ocurrido. Siguió, tomó la avenida Domingo Comín, en sentido norte-sur, pero diagonal a la calle de ingreso al mercado Caraguay se detuvo, pues se sintió débil.

Ciudadanos quedaron heridos, luego de presuntamente huir de un operativo Leer más

Posteriormente, se bajó, pidió a quienes estaban cerca que llamen a una ambulancia y en eso llegaron los militares. Los uniformados le habrían pedido que se tire al piso y, supuestamente, lo agredieron, mientras él pedía ayuda para Carlos.

Al sitio llegaron gendarmes y paramédicos. Los primos fueron llevados al hospital del Guasmo. Al día siguiente, pasadas las 07:00, Carlos murió. A Eduardo le hicieron curaciones y lo llevaron al cuartel modelo de la Policía a una audiencia, en la cual le formularon cargos por ataque y resistencia.

Eduardo se mostró en contra de que en un boletín de prensa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a él y a su primo se los trató de terroristas, ya que ninguno registra antecedentes penales. Indicó que él entrega comida y es taxista, mientras Carlos aspiraba a entrar a la universidad.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ