En la terminal terrestre sufren de lejos los estragos del paro

A 17 días del paro nacional, la situación en la terminal terrestre de Guayaquil no parece mejorar. Hasta ayer, 43 cooperativas de transporte interprovincial de pasajeros no habían podido trabajar con normalidad, por cuanto algunas carreteras en la Sierra y la Amazonía continúan cerradas.

“La situación no se aguanta más. Realmente las pérdidas son muy grandes y nos da rabia saber que debemos quedarnos de brazos cruzados porque no podemos hacer nada”, manifestó indignado Alberto Carrascal, colaborador de una cooperativa que tiene como destino el Oriente ecuatoriano. Desde el inicio de las manifestaciones, la atención se ha visto afectada.

Klíder Campos, subgerente de la Fundación Terminal Terrestre, considera que a estas alturas las pérdidas ya son millonarias. “Contando las cooperativas, los comercios, restaurantes y hasta los trabajadores externos, la pérdida asciende a los dos millones de dólares. Han sido días muy complicados para todos”, examinó.

En todo este tiempo del paro solo un día pudimos viajar (a Baños). Estamos esperando que las carreteras se reaperturen. En todo este tiempo se han perdido al menos 15.000 dólares. Valeria Rosero

​administradora cooperativa

“Normalmente tenemos 42.000 viajeros diarios, en estos días ese número ha disminuido a 20.000. De las 90 cooperativas de transporte, solo el cincuenta por ciento está trabajando con normalidad. Las otras están completamente cerradas o atienden irregularmente”, detalló Campos.

Eduardo Quijano, conductor de la cooperativa Coactur, que cubre la ruta Guayas-Manabí, cuenta que ayer miércoles salió desde Manta a Guayaquil apenas con dos personas.

“Hice todo el viaje por dos pasajeros. Solo en gasolina se gastan $ 70 y lo que generó el viaje fueron solo $ 15. Es una pérdida total para todos”, contó el conductor, quien atribuye esa ausencia al miedo de los viajeros. “Muchas personas no saben que sí estamos funcionando y otras tienen miedo de viajar y quedarse en media carretera. Sinceramente, son los riesgos que se corren, pero hasta ahora no nos ha pasado (quedarnos en pleno camino)”, expresó.

Muchos están a la espera de los buses Freddy Rodríguez

En un recorrido que realizó EXPRESO por la terminal terrestre, se evidenció que la mayoría de cooperativas que se dirigen a la Sierra, al Oriente y a Cuenca no están funcionando. Sin embargo, hay otras que están abiertas, pero cuando los pasajeros se acercan en busca de un boleto, la respuesta inmediata es “no tenemos unidades”.

Valeria Rosero, de la Cooperativa Baños, explica la situación. “Tenemos la orden de abrir por si, en algún momento, se habilitan las carreteras y podemos salir, pero desde el inicio del paro solo ocurrió una vez”, justificó en tono de decepción, al tiempo de detallar las pérdidas que han sufrido. “A diario, de aquí salen ocho carros con distintos destinos. Son más de $ 15.000 en pérdidas aproximadamente. ¡Es terrible para todos!”, sostuvo la encargada de la boletería.

Los viajeros también muestran su afectación por las paralizaciones en el país. “Desde hace ocho días quiero viajar, pero no puedo hacerlo. Todos los días vengo a ver si alguien vende pasajes, pero nada cambia”, contó Ronny Montezuma, quien busca llegar hasta Colombia. “Me siento atrapado. Hace una semana debí llegar, pero por estos paros no puedo hacerlo. Me estoy desesperando”, resaltó.

Los conductores esperan los pasajeros lleguen, pero se acercan en poca cantidad Freddy Rodríguez

EXPRESO conoció que en las afueras de la terminal también están los transportistas informales que ofrecen servicios que no se encuentran en las cooperativas. Klíder Campos advierte que eso es bajo la responsabilidad de cada pasajero.

“Nos hemos enterado de que aquello ocurre fuera de nuestras inmediaciones. Si nosotros vemos anomalías las denunciamos, pero no podemos responsabilizarnos de eso”, indicó. Añadió que algunas cooperativas están tomando otras rutas para llegar a su destino, aunque más extensas, como para dirigirse hasta la Amazonía. “Ellos están buscando la manera de funcionar”, dijo el directivo, quien al igual que los demás entrevistados espera que la situación se normalice lo más pronto posible.