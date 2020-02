Subcomisión dará seguimiento a Passailaigue

Una subcomisión, que saldrá de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social (Cpepccs), será formada en los próximos días para darle seguimiento a la gestión administrativa de la Universidad de Guayaquil, dirigida por el rector interventor Roberto Passailaigue y al cumplimiento de la sentencia constitucional en referencia al pago de los maestros jubilados.

A esa conclusión llegó el consejo compuesto por siete asambleístas, cuyo presidente es el asambleísta Raúl Tello, quien sesionó la tarde de este 5 de febrero en Guayaquil. Estas resoluciones se dieron luego de que maestros, estudiantes y docentes jubilados criticaran, en la reunión, la administración de Passailaigue.

Asambleístas en reunión con exdocentes y docentes de la Universidad de Guayaquil. Vanessa López/EXPRESO

“Desde octubre de 2018, cuando la intervención llegó, no ha habido mejoras. Los estudiante no hemos podido recibir clases en una infraestructura adecuada. En una ciudad donde el calor llega a 37 grados centígrados, ni siquiera tenemos aire acondicionado. Hay docentes que fueron injustamente sacados de sus cargos y a otros se les esta obligando afiliarse a la asociación de profesores con una cuota mensual de $30”, mencionó en su intervención Marcela Vega, estudiante.

Ante esta resolución Roberto Passailaigue le dijo a EXPRESO que rinde cuentas de su gestión ante cualquier organismo y que no acudió a la sesión de ayer porque el auditorio donde se realizó no correspondió a la sede de la Comisión. “La reunión no me daba las garantías para mantener mi integridad”.

Acotó que los problema de la Universidad no los causa la Comisión Interventora, sino que “estamos buscando soluciones para problemas que existen desde hace 20 años en esta institución”.