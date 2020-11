En una semana se realizaron 2.839 operativos en dos subzonas de Guayas

La ciudadanía se queja de los asaltos y aunque las cifras oficiales no demuestran que hay incremento en los delitos, ello no ha ayudado a que exista una percepción de seguridad. Sin embargo, los resultados de los operativos muestran que hay un subregistro de robos que no se denuncian porque en lo que aumentan los operativos encuentran bandas de delincuentes.

Entre el 9 al 15 de noviembre en la Subbzona de Policía Guayas, número 9, los policías ejecutaron 2.335 operativos ordinarios, 106 extraordinarios, 103 conjuntos y 295 megaoperativos de orden y seguridad ciudadana. En los operativos también participaron equipos de las Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador y las comisarías de Policía.

El comandante de la Zona de Planificación de la Zona 5, general Víctor Hugo Zarate Pérez, acompañado del comandante de la Subzona de Policía Guayas número 9, coronel Henry Tapia, señaló que como resultado de los operativos, se ha conseguido desarticular tres organizaciones delictivas, aprehendido a 95 sospechosos por diferentes delitos y a 57 contraventores.

Entre los hechos más relevantes de los operativos, el general Víctor Hugo Zarate Pérez, citó las aprehensiones de Luis Eduardo B. M., y Juan Carlos M. C., involucrados en los delitos de tentativa de femicidios en los cantones Milagro y Yaguachi, respectivamente; la operación Gran Victoria Cero Impunidad, que llevó a la captura en el cantón El Triunfo, de Carlos Julio T. R., requerido por el delito contra la vida (asesinato), refirió el comandante de planificación de la Zona 5 de Policía.

Entre los indicios se encuentran 23 armas de fuego, 2.203 gramos de sustancias sujetas de fiscalización, 5 automotores y 11 motocicletas reportadas como robados, retenidos ocho vehículos y 27 motocicletas por diferentes motivos.

El comandante de la Zona de Planificación número 5, que comprenden las Subzonas de Policía Galápagos número 20, Guayas número 9 y Santa Elena número 24, señaló que entre el 9 al 15 de noviembre, se ha registrado una muerte violenta.