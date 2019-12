Segundo día sin agua en vía a la costa

Desde el viernes 6 de diciembre la vía a la costa amaneció sin agua. Hasta este sábado diciembre el daño llevaba 35 horas, aunque ni la concesionaria Interagua tenía información certera de cuándo se reestablecería el servicio.

Carlos Pástenes, de la urbanización Vía al Sol, reconoció que la operadora del servicio de agua en la ciudad abasteció al sector con tanqueros, pero con lentitud. “Tardan tres horas en ir y venir con el agua. Llegan, abastecen a unas seis casas y otra vez a esperar”, dice.

También los tanqueros privados aprovecharon la situación para vender el líquido en ese sector. “Los privados venden a $ 45 la llenada de la cisterna. Es un gasto extra. Lo que se ha pedido siempre es un bypass, que no deje a las urbanizaciones sin agua. Los daños nunca son a la altura de estas urbanizaciones sino más adelante”, sostiene Pástenes.

No todos recibieron agua por tanquero, según la líder comunitaria de Chongón Mery Solórzano. “Hasta ahora he gastado como $ 15 en botellones de agua. Por aquí los tanqueros no han venido. Se pide, se pide y nada”, asegura.

El daño, según Ilfn Florsheim, vocera de Interagua, se está arreglando desde el 6 de diciembre. Incluso, explica, la atención de la avería en el acueducto de 700 mm de la vía a la costa implicó una reprogramación de un corte de agua que estaba previsto para este fin de semana, a fin de reparar el acueducto de 1800 mm en la vía a Daule. Además, precisó que sí se ha abastecido a todos los sectores desde las 12:00 del 6 de diciembre.

La fecha de ese corte aún no está definida, según Florsheim, así como tampoco hay detalles del tiempo que tardará la reparación de un acueducto que, como ya ha publicado EXPRESO en varias ocasiones, se avería de manera habitual.