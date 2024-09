30 sectores de Guayaquil se quedan sin agua: ¿qué zonas serán las afectadas?

Otra vez decenas de sectores de Guayaquil se quedarán sin agua. Así lo dio a conocer Interagua a través de un comunicado en el que indicó que a fin de mejorar la calidad del servicio, se harán trabajos de rehabilitación en el acueducto de 600 mm, ubicado en el la avenida Teodoro Alvarado Oleas, en el norte de Guayaquil.

A causa de ello, este sábado 7 de septiembre se cortará el servicio por 10 horas, entre las 5:00 y las 15:00, en al menos 30 sectores de la ciudad, todos del norte de la ciudad.

Para la ciudadanía, el anuncio de esta interrupción evidencia que el servicio afronta una crisis de la que evita hablar. "Las tuberías de Guayaquil, los acueductos, redes..., están ya obsoletos. No dan para más y por eso cada semana, absolutamente todas, se reportan cortes en distintos puntos. Mientras Interagua y el Municipio no decidan invertir en reemplazar ese material, cualquier trabajo que se haga será nada más que un parche. Ya las autoridades deben tomar las cosas en serio. Con un corte más nada se solucionará", sentenció Andrés Jiménez, habitante del norte.

¿Qué sectores se verán afectados?

Entre los sectores afectados constan las ciudadelas Estrella del Mar, Guayacanes, etapas 1, 2, 3 y 4; La Carolita; Samanes 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 y 7; la Alborada, etapas 13 y 14; la ciudadela Abdón Calderón; el conjunto residencial Bosques del Samán: la cooperativa Voluntad de Dios; Los Rosales, la cooperativa de Vivienda Juan Montalvo, entre otras.

Frente a esta situación, los afectados sugieren que para una próxima ocasión los cortes sean en la madrugada. "Me gustaría que se hicieran a esa hora y no en las mañana, cuando todos necesitamos del agua. No tiene sentido", precisó Pedro Cárdenas, guayaquileño.

Para Marcos Cedillo, quien se verá afectado por la interrupción, el servicio de Interagua deja mucho que desear y no responde a las necesidades de los guayaquileños. "Siempre lo mismo con estas empresas públicas, cortan el servicio cuando quieren y cobran facturas como si dieran un servicio contiguo", sentenció,

