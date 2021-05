Samborondón: No existirá límite de aforo en las áreas externas de los restaurantes 

A pocos días de que termine el estado de excepción, no solo Guayaquil -como ha pasado hace un momento- ha decidido fijar nuevas disposiciones para evitar un nuevo rebrote de coronavirus, sino que también lo ha hecho Samborondón. Así lo ha dado a conocer a través de un comunicado, el alcalde Juan José Yúnez, quien asegura que las normas entrarán en vigencia a partir de las 0:00 horas del 21 de mayo de 2021.

Según detalla, en ese territorio los centros comerciales, comercios en general y restaurantes continuarán su actividad con un aforo del 75% y cumpliendo con las normas de bioseguridad requeridas a través de la Ordenanza para el cuidado ciudadano y prevención del COVID-19 en el cantón. Los horarios de atención al público por parte del sector comercial, serán de 7:00 a 12:00.

Se autoriza la utilización de espacios exteriores para restaurantes cafeterías y similares. En ellos no existirá límite de aforo para dichos espacios, sin embargo, deberán contar con la debida inspección y aprobación (solicitada por el interesado), tanto de la Dirección de Seguridad y Riesgos del Municipio como del Cuerpo de Bomberos de Samborondón.

Los cines funcionarán con un aforo del 75 %, de acuerdo a los planes que para el efecto apruebe la Dirección de Seguridad y Riesgos. Se continuará con la ejecución del Plan Piloto para teatros aprobado por el Municipio.

Quedan suspendidos los planes pilotos de educación presentados para el año lectivo 2020-2021. Las instituciones educativas que pretendan iniciar actividades curriculares y las de educación superior que tengan planificado su proceso de retorno a las clases presenciales, deberán presentar sus planes ante la Dirección de Seguridad y Riesgos para su apertura en el período lectivo 2021-2022.

Los centros de entrenamiento físico, canchas deportivas continuarán ejecutando sus labores de acuerdo a los planes piloto aprobados por la Secretaría del Deporte y el Municipio. Los centros de entrenamiento que no estén aprobados, deberán solicitar la aprobación de su plan en la Dirección de Riesgos.

OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS

Se autoriza la utilización de canchas deportivas y actividades extracurriculares previa presentación de plan piloto y aprobación por parte de la Dirección de Seguridad y Riesgos.

Los parques municipales y las áreas sociales de urbanizaciones continuarán funcionando de acuerdo a lo resuelto por el COE Cantonal. Se permite su utilización; pero se prohíben los eventos en dichas áreas, desde matrimonios, bautizos, primeras comuniones, fiestas temáticas, fiestas particulares, juntas de co-propietarios y similares.

Se prohíben los espectáculos públicos y privados que no cuenten con la debida autorización de la Dirección de Seguridad y Riesgos, ni cuenten con la debida acta de compromiso suscrita ante la autoridad competente. Bajo ningún concepto, estos eventos pueden superar el 30 % de capacidad de aforo del establecimiento donde se realizarán.

Entre las disposiciones, también consta el hecho de que permanezca cerrada la playa El Encanto, hasta una nueva evaluación. Continúa prohibida la apertura de bares, discotecas y centros nocturnos.

La nueva playa en Samborondón esta ubicada al pie del río Babahoyo. Esta permanecerá aún cerrada. Cortesía

Frente a estas medidas, la ciudadanía ha reaccionado de diversas formas. Por un lado, están quienes creen que era necesario "volver a una especie de normalidad"; y por otro, quienes aseguran que no debió darse tanta libertad.

"Que no haya aforo para permanecer en las áreas externas de los restaurantes, me parece arriesgado. Aquí la gente no hace nunca caso a nada. ¿Van a respetar estar sentados a dos metros de distancia? No lo creo. Espero, realmente espero equivocarme...", aseguró Ronald Ponce, habitante de Entre Ríos.

Para Ana Casablanca, habitante de Ciudad Celeste, resultaba más idóneo que en la provincia del Guayas, las medidas aún vigentes se mantengan. "Finalmente, según las cifras que las autoridades dan a conocer, se ha logrado reducir el número de contagios y sobre todo de fallecidos por Covid. Viene un feriado más. Temo que todo ahora se vaya a la basura. Temo que volvamos a empezar. Hemos vivido un año en un círculo vicioso", explica.