A Roberto Melo, habitante de la ciudadela la FAE, le preocupa que la ATM no reemplace o arregle los rótulos que visiblemente están dañados. "Se supone que el personal de esa entidad se mueve por todos lados y a cada hora, se supone. Entonces no entiendo qué tanto les cuesta ver que hay señalética en la ciudad que está torcida, con las letras borrosas, que es confusa, que está colocada a veces ya sobre otros rótulos, y no atiende esa solución. Nosotros, ciudadanos comunes que vamos y venimos casi siempre por la misma ruta, notamos tales problemas. ¿Quieren que de todo se denuncie y se ruegue para que solo ahí arreglen? ¿Es eso acaso?", se queja; al ver el estado en el que se encuentra un rótulo de la avenida Pedro Menéndez Gilbert.

Los letreros que confunden al conductor en la Carlos Julio Arosemena Leer más

En este punto, precisamente unos metros antes de ingresar al Puente de la Unidad Nacional, por el redondel donde se levanta el Monumento a Guayas y Quil, un rótulo que indica dónde girar para llegar al centro de Guayaquil está torcido. Los conductores advierten que al menos lleva dos meses tambaleándose. "A veces parecería que se viene encima. Por suerte, el viento en Guayaquil es suave... Hemos colgado fotos de este letrero y de otros tantos, siempre en las redes sociales, hemos etiquetado a la entidad, pero nada. Todo sigue igual", sentencia.

Frente a esta situación, ambos piden a la ATM que se acerquen al lugar para revertir la situación. También hacen un llamado a que los agentes se conviertan en los ojos ciudadanos que le urge al Puerto Principal para reparar estos "detalles" que benefician o entorpecen la movilidad.

"Son estas cosas, sí, súper sencillas, las que fortalecen la imagen de Guayaquil. Todos los agentes de la ATM debería ir por la calle anotando cada anomalía, por muy pequeña que sea. Lo mismo deberían hacer con lo que hace falta. Y es que la ciudadela Pradera 3, por ejemplo, faltan discos Pare; en Álamos Norte, hay letreros para no girar en u que nadie respeta. La población lo ha denunciado decenas de veces, ustedes como EXPRESO también lo han sacado, pero la gente sigue haciendo lo que quiere en ese vecindario", advierte Gastón Mera, habitante de la décima etapa de la Alborada. Otro punto donde los conductores han convertido las calles secundarias en pistas de Fórmula 1.

La calle de los camiones agobia a los vecinos de La Pradera - https://t.co/8yTWXLNIPK

mas info en: https://t.co/MgBSgIw74I — Central de Noticias Ecuador (@NotiCentralEC) January 2, 2023

El cobro del peaje desencanta el progreso de Samborondón Leer más

"Ahora escuchas un frenazo tras otro. En la misma avenida Guillermo Cubillos, aledaña a la décima etapa y a Álamos Norte, ahora circulen sin control los tráilers. Solo escuchas bulla y los golpes que estos dan contra el asfalto. ¿Es normal eso? No le sé. Y al parecer tampoco lo sabe la ATM, que nunca aparece por el sitio", agrega.