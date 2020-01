Rostros alegres y tristes deja la prueba Ser Bachiller

En uno de los cuatro laboratorios del colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil donde, este miércoles 22 de enero de 2020, los estudiantes de tercero de bachillerato rinden la prueba Ser Bachiller, hay contrastes de emociones.

Por un lado están los estudiantes como Jennifer Auria, de 17 años, que sale del sitio sonriente mostrando, a quienes se encuentra por el camino, el certificado que imprimió luego de terminar la prueba. En el documento está el número de aciertos logrados durante la jornada de dos horas y media, en la que tuvo que responder 120 preguntas de cuatro campos: Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Ella obtuvo 100 aciertos, que según sus cálculos le permitirán no solo graduarse en el colegio, sino también postular para obtener un cupo en el sistema de educación superior.

Jennifer, quien quiere seguir la carrera de Administración de Empresas, dice que se preparó mucho para obtener un buen puntaje.

“Me capacité por mi cuenta y de diferentes maneras; en el colegio también nos prepararon; incluso practiqué en el simulador donde obtuve buenos resultados. Además, el fin de semana, me la pasé repasando temas que me dieron desde octavo año. Creo que por ello he podido salir bien en la prueba”, manifestó, mientras miraba una y otra vez el certificado de los aciertos logrados.

Al igual que ella, otros estudiantes también mostraron su alegría por los resultados obtenidos.

El contrate lo hacen aquellos jóvenes que lograron pocos aciertos en la evaluación. Algunos ni siquiera llegaron a 50.

Este es el caso de Kevin S., quien dijo que a pesar de haberse amanecido estudiando, no pudo responder todas las preguntas.

“El tiempo me se hizo corto. Leía las preguntas y no sabía qué responder. Entonces decidí pasar aquellas que eran difíciles, para contestar las fáciles”, manifestó el joven, quien asegura que la mayoría de las preguntas que le tocaron, nunca estuvieron en el simulador oficial del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), con el que se preparó durante el último mes.

Lo mismo dijo Walter O. quien con rostro de tristeza mostraba los 32 aciertos conseguidos.

El auditorio del colegio Vicente Rocafuerte se convirtió en una megasede para recibir a estudiantes de otros colegios. JIMMY NEGRETE

“La prueba estaba difícil, especialmente las preguntas de Física y Matemáticas”, señaló, al indicar que en Lenguaje le fue mejor, pero que eso no le servirá de nada, ya que el resultado no le es favorable.

Carlos Viteri, docente del colegio Adalberto Ortiz, asegura que los chicos que se prepararon a conciencia han obtenido buenos puntaje, frente a aquellos que no lo hicieron o dejaron todo para última hora.

Cerca de 50 alumnos rindieron la prueba en la megasede ubicada en el auditorio del colegio Vicente Rocafuerte, en donde también asisten los estudiantes del colegio Patria Ecuatoriana, Alfredo Nuñez y del Colegio Durán, del cantón del mismo nombre.

El punto de vista de Viteri no lo comparte Clara Albarracín, una madre de familia cuyo hijo obtuvo pocos aciertos en la prueba.

“Mi hijo acudió a una academia privada para prepararse, en el colegio también lo prepararon, pero aún así no salió bien”, menciona la ama de casa, quien cuestiona la prueba Ser Bachiller “porque se ha convertido en un obstáculo para que los jóvenes ingresen a la universidad”.

En cambio Ana Morales, presume que el hecho de que unos tengan mejores aciertos que otros, es porque las pruebas se filtraron y algunos pudieron conseguir las respuestas con anterioridad a la evaluación. “Debe haber más control y adoptar mecanismos más certeros para evitar que esto se repita y se perjudique a muchos estudiantes”.

La recepción de la prueba Ser Bachiller culmina el jueves 23 de enero en el ciclo Costa.