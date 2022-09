El anhelo ciudadano y de propuestas en torno a darle vida al centro de Guayaquil cobra más fuerza. Y es que teniendo como referencia al proyecto de la calle Panamá, que es un claro ejemplo de como un sector apagado fue transformado gracias a la llegada de restaurantes, cafeterías, museos y regeneración; se plantea que este plan se multiplique en otras manzanas representativas del casco histórico y comercial.

El principal protagonista, por supuesto, debe ser el abanico gastronómico de la urbe, pero debe estar acompañado de una oferta artística y de entretenimiento para que las familias no se vayan sino que, en efecto, tengan una variedad de opciones para su disfrute.

Así lo argumenta Nicolás Romero Ordeñana, director del espacio gastronómico y turístico Mercado del Río, ubicado en el Malecón 2000, quien apunta a que exista un distrito gastronómico en el centro, donde el 70 % consista en la comida. “La visión es que tenga entretenimiento para vivirlo y que se incorporen otras áreas. En distritos gastronómicos, como en Nueva York, hay galerías, talleres, tiendas... es decir, se convierte en sitios de vivir”, profundiza.

Panorama. La ciudadanía espera que se recupere el centro con un plan integral. Miguel Canales / expreso

Por este motivo, propone que los puntos donde se pueden poner en marcha proyectos similares como el de la Panamá o el Mercado del Río, sean las plazas. Detalla la de la Merced, Rocafuerte, en los alrededores del parque Seminario, cerca de la catedral, y Boyacá y 10 de Agosto.

Estos puntos deben estar correlacionados y, asimismo, se debe dar las oportunidades a negocios que coexistan en la zona. “Eso lo hace vibrante para visitar, que haya múltiples atracciones, pues en los distritos gastronómicos del mundo, la gente entra y se queda todo el día”, acota Romero, quien anhela que esta propuesta sería el primer paso para que el centro vuelva a brillar y sea un polo gastronómico.

Es decir, la iniciativa sugiere que estos espacios se desarrollen por células o bloques, separados por unas cuantas manzanas, y que haya estímulos adecuados para la inversión. Asimismo, reglas especiales como ordenanzas de usos de suelo, horarios o parqueos.

Este último punto, a juicio de Clara López, residente del barrio Centenario, es el más urgente que atender. “Muchas veces me toca dejar mi carro a seis cuadras porque no hay parqueos por aquí, entonces eso sería un factor clave, además de la iluminación y seguridad. Ya es hora que la ciudad vuelva a disfrutar de la noche, y qué mejor que con comida y arte de verdad, no solo canto”, cuenta.

EXPRESO, que lidera un concurso de ideas para el rescate del centro, realizó ayer un recorrido por la zona y constató que en una de las plazas, como la Rocafuerte, hay espacio donde se podrían colocar negocios y darle más dinamismo. Allí se encuentran bancas, árboles y hasta piletas de agua. Allí ya funcionan negocios que sacaron sus sillas y mesas fuera de los establecimientos.

Manuel Gómez, del barrio Garay, iba rumbo al Malecón 2000 y manifestó que a lo largo del bulevar 9 de Octubre, siendo un ícono de la ciudad, se lo debe potenciar más, así como sus calles transversales. La idea de que el centro sea un nicho gastronómico y de entretenimiento, opinó, le cambiaría la cara a este territorio que muere al caer la noche. “La Panamá es el ejemplo claro, entonces, ¿por qué no se sigue ese plan aquí, en las principales vías y espacios del centro? Allí hay un modelo a seguir que atraería a todos”, precisó el ciudadano.