El promedio de muertes diarias por COVID-19 sigue subiendo en Guayaquil y en esta semana se ubica en 10,7, el doble de la anterior, según informó la alcaldesa Cynthia Viteri durante su intervención en una rueda de prensa conjunta con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, desarrollada la mañana de este jueves 13 de enero en las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en Samborondón.

La autoridad expuso un aumento exponencial de casos positivos confirmados y precisó que en la última semana estos ascienden a un total de 6.310. Resaltó que son alrededor de 900 nuevos casos por día y que esto se refleja en la ocupación de camas de hospitalización (245) y de Unidades de Cuidados Intensivos (151) de las casas de salud de la ciudad.

Ante ello, Viteri anunció la decisión del Municipio porteño de reabrir áreas hospitalarias para sumar otras 250 camas en Guayaquil, en caso de ser necesario; así como la de incrementar el número de puntos de vacunación para apoyar la labor del Ministerio de Salud.

Defendió las medidas que ha adoptado el COE Cantonal para tratar de reducir los contagios, como el cierre de bares, discotecas y prostíbulos; la reducción de aforos en centros comerciales, restaurantes, cines y teatros; y la exigencia del certificado de vacunación para ingresar a centros comerciales, mercados y supermercados. Y, en esta semana, para abordar la Metrovía. Señaló que algunas de ellas pueden ser impopulares, pero son necesarias.

Por ese motivo, reiteró su solicitud al COE Nacional de que pida a los cantones vecinos de Guayaquil que adopten medidas similares. Aduce que como la mayoría no cuenta con hospitales, sus habitantes se contagian allá y vienen a pedir atención médica a la ciudad. O contagian a los guayaquileños debido a la alta movilidad entre cantones.

Pero no recibió la respuesta esperada. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, reconoció que existe esta situación en el país y que Guayaquil no es la única que la sufre, debido a que no todos los alcaldes y municipios adoptan las recomendaciones del COE o lo hacen parcialmente.

Recordó que estamos bajo el gobierno de 'ley ordinaria', por lo que se debe respetar la autonomía y las decisiones de cada entidad y que espera que esto pueda resolverse cuando se aprueba la llamada 'Ley de Pandemia', un proyecto legal que aún debe ser debatido por la Asamblea.

En la rueda de prensa participaron también las ministras de Salud, Ximena Garzón; y de Educación, María Brown; así como los integrantes del COE Cantonal de Guayaquil. Esta reunión había sido anticipada la semana anterior por el COE Nacional.

La ministra Garzón presentó cifras nacionales de la situación epidemiológica. Reconoció un nuevo aumento en el porcentaje de positividad, es decir, en el número de casos que resultan positivos de cada 100 pruebas de diagnóstico que se realizan. Los actuales porcentajes son de 52 % en las de antígeno y 47 % en las de hisopado o RT-PCR.

Pero insistió en que no hay una saturación de camas de hospitalización ni de Unidades de Cuidados Intensivos. Y, respecto a las cifras de muertes diarias en Guayaquil, acotó que las 60 ocurridas en la semana implican una letalidad de 1,2 por cada mil casos; cuando en abril de 2021, esa tasa llegó a ser de 43 por cada mil casos.

Resaltó esa diferencia y la atribuyó a la acción de las vacunas, que actualmente cubren al 81 % de la población del país, según indicó. Por lo mismo, sobre el motivo de la mayor incidencia de casos positivos y decesos en Guayaquil, lo atribuyó a que Guayas es una de las provincias con menor porcentaje de vacunados: 76,97 %.

La ministra también ratificó su previsión de que en esta semana el país llegue al pico de este nuevo brote de COVID-19 y que a partir de la siguiente, las cifras se estabilicen y nuevamente comiencen a bajar.