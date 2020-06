Proyecto busca incentivar a los jóvenes a ayudar a las familias más necesitadas de Guayaquil

La pandemia del coronavirus ha traído panoramas desoladores al Ecuador, más de los que ya había. El desempleo y el hambre acorralan a cientos de familias en el país, por lo que buscan reinventarse para poder combatir el hambre. Una lamentable realidad que se evidencia especialmente en Guayaquil, la ciudad ecuatoriana que viene siendo la más golpeada por el Covid-19.

Bajo esta lamentable tormenta de necesidades, el programa comunitario Proyectos con Poder, creado en octubre pasado, se ha fortalecido para llevar raciones de alimentos a cientos de familias que atraviesan duros problemas económicos en la urbe porteña.

“Este fin de semana fuimos al Guasmo y entregamos kits de alimentos a 17 familias. Hay mucha gente que necesita ayuda; por ejemplo, entre las personas que recibieron las donaciones estaba una madre soltera y su hija, quienes recientemente perdieron su casa en un incendio. También estuvo la familia de Sarita, una niña cuadripléjica. La idea es que más personas que tengan la posibilidad de ayudar se sumen a esta causa ”, cuenta a EXPRESO Geanella Villamar, estudiante universitaria de 22 años edad, quien es la mentalizadora del proyecto y quien ha emprendido una campaña de motivación en redes sociales a sus amigos y compañeros, para que más jóvenes realicen gestiones similares.

A Geanella le brillan los ojos cuando habla de labor social. Sus mejillas se sonrojan cuando recuerda cómo su acción saca decenas de sonrisas de niños que no entienden a profundidad la difícil situación que ha traído la pandemia, y de sus padres desesperados que han perdido sus empleos y a quienes les cuesta llevar la comida a la casa.

Con su equipo, formado por miembros de su familia y varios de sus amigos, esta joven guayaquileña gestiona recursos y entrega donaciones de kits de productos alimenticios básicos que llevan arroz, aceite, atún, fideos, mantequillas, entre otros. Su objetivo final es servir de ejemplo para otros jóvenes se animen y repliquen esta acción, destaca.

“En medio de esta pandemia he reflexionado. A veces nos 'ahogamos en un vaso con agua' y no nos damos cuenta de que hay personas que en verdad están pasados problemas reales como no tener que comer. Si podemos ayudar, lo deberíamos hacer porque a veces no compartimos algo porque pensamos que es muy poco, pero eso poquito que te parece a ti, para quien lo necesita, es muy grande ”, expresa su mensaje.

La joven activista lamenta que la última vez que hizo una donación, varias familias se quedaran sin raciones, porque la cantidad que llevó en su propia camioneta quedó corta para las necesidades que se viven en los barrios populares de Guayaquil.

Los miembros de Proyectos con Poder buscan el apoyo de familias y empresas que puedan apoyar esta labor y ayudar a cientos de familias a estabilizar su economía.

Si quieres aportar con Proyectos con Poder puedes escribir a la cuenta de Instagram @ProyectosConPoder.