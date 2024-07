Policía detiene a una banda de secuestradores en Bastión Popular

Una banda dedicada al secuestro y extorsión fue arrestada por la Policía Nacional. Los antisociales operaban en el sector de Bastión Popular, ubicado en el noreste de Guayaquil, donde fueron detenidos.

Asesinan a dos personas en pleno centro de Guayaquil; también hay personas heridas Leer más

El operativo realizado el 12 de julio, resultó en la captura de cinco implicados en estos delitos: tres hombres y dos mujeres. Todos fueron trasladados a la unidad de Flagrancia Modelo, donde después de la audiencia de calificación, la Fiscalía dispuso prisión preventiva para los delincuentes.

De acuerdo con la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE), este operativo se llevó a cabo después de que un ciudadano hiciera pública su denuncia. El ente relata que esta persona había sido secuestrada previamente y, para liberarlo, se exigió una gran suma de dinero, hecho que no fue reportado en un inicio, sino hasta que esta misma banda lo volvió a extorsionar para devolverle su vehículo.

Las extorsiones van en aumento

Pese a estas operaciones, y las declaraciones del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, de que “hay menos (secuestros) que el año pasado, estadísticamente”, la realidad no es esa. Y la ciudadanía cuestiona dónde está el accionar eficaz y continuo ante estos hechos delictivos.

De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, se han reportado del 1 de enero al 9 de julio del 2023, 393 llamadas de auxilio por secuestro y extorsión. Mientras que en el mismo periodo de este 2024, la cifra es de 1.015, cerca del triple.

RELACIONADAS La anulación de multas no evitó los atascos en el Puente de la Unidad Nacional

Violencia en Manabí: Exagente de policía fue baleado e incinerado Leer más

La ciudadanía exige acciones prontas

“El dichoso Plan Fenix no llega ni a gorrión, no hay seguridad, no hay menos delincuencia, no hay nada, solo muerte y tristeza en las calles”, denuncia Ivanna Contreras, habitante del sector Mucho Lote, quien resalta que los robos son el pan de cada día en esta zona, y los secuestros son algo tan recurrente que cuando los vecinos de esta sector escuchan de estos actos, solo responden con “¿otro?”.

La ciudadanía considera que las acciones de seguridad son insuficientes, ni en los sectores más conflictivos, ni en las zonas más tranquilas. “Cuando estuvo el toque de queda, se veían militares en ciertos sectores, pero no era normal verlos. Más se los ve por Samborondon o Puerto Santa Ana cuando el presidente se pasea por estos puntos. Pero no se los ve en Mucho Lote, La Prosperina, Bastión Popular, y si buscan en estos barrios, ahí si van a encontrar los pillos que necesitan poner detrás de rejas por años”, asevera la ciudadana, Mercedes Calderón.

Que deben reforzar la vigilancia, cambiar las leyes para que el pillo no salga libre en menos de 48 horas, reforzar el número de agentes, y establecer una coordinación continua con el Gobierno y Fuerzas Armadas para tratar el problema, concuerdan los guayaquileños.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!