Santa Elena: El vicealcalde Tomás Villao fue destituido por el Concejo

Con ocho votos a favor y uno en contra, el Concejo Cantonal de Santa Elena resolvió destituir de sus funciones al edil Tomás Villao Tomalá, quien ocupaba la dignidad de vicealcalde de la ciudad. La sesión se desarrolló la noche del viernes 12 de julio.

A Villao se lo acusó de incumplir con sus funciones y no aportar en las decisiones a favor del desarrollo del cantón, además de haber incurrido en las causales de los artículos 333 literal B en concordancia con el 334 literal C de del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

En sus intervenciones, los concejales que votaron en contra del vicealcalde aseguraron que él no presentó ni aprobó ordenanza alguna. Tampoco intervenía en las comisiones de educación, turismo, salud y medio ambiente de las que formó parte.

“El pueblo de Santa Elena lo estaba pagando por gusto”, expuso en su intervención el edil Salomón Gonzabay, al cuestionar a su compañero e inclusive lo acusó de malversación de fondos económicos cuando Villao ocupó el cargo de presidente de la comuna Palmar, de donde ambos son oriundos.

La remoción del vicealcalde fue decidida luego de una sesión de concejo maratónica que duró más de siete horas, en donde la Comisión de Mesa del Cabildo analizó los diversos informes, tanto a favor como en contra de Villao.

El vicealcalde Tomás Villao reacciona a su remoción

“Me sacan del cargo porque he venido denunciado las diversas irregularidades que se están cometiendo en la Municipalidad. Sí he participado en las reuniones y les he advertido de los errores en los que han incurrido”, expresó Villao, quien apelará ante el Tribunal Contencioso Electoral la resolución del Concejo.

“A mí el pueblo es el que me eligió y es el pueblo el que me puede quitar la investidura de concejal. Esto recién comienza y al final sabremos quién será la autoridad que se vaya del Municipio”, enfatizó el destituido concejal.

A Villao ya se lo había intentado remover del cargo de vicealcalde en diciembre pasado e incluso por una semana el Concejo Cantonal tuvo a Andrea Bonilla como su reemplazante. Luego se percataron que el Cootad establece que los vicealcaldes deben durar dos años en funciones y rectificaron.

Para destituir al vicealcalde, el tesorero municipal Danilo Yagual Salinas presentó una denuncia acusándolo de incumplimiento de funciones, que fue acogida por el Cabildo.

