Cada barrio de Guayaquil tiene por lo menos un chifa. Sin embargo, existe un lugar donde los ciudadanos del país asiático residentes en esta ciudad se han concentrado. Es en ese espacio de algo más de 17 hectáreas que comprende el sector de la Bahía.

Aparecen detrás de centenares de locales comerciales, desde pequeñas tiendas hasta grandes almacenes. Distribuyen ropa, calzado, artículos electrónicos; tienen ferreterías y venta de bicicletas. Algunos de estos artículos los fabrican en factorías que tienen ubicadas en distintos barrios de la ciudad y que han instalado en los últimos diez años. Todo esto dedicado a atender la demanda de productos de los ecuatorianos.

Práctica. En la foto, dos guayaquileñas comparten una partida de este juego de mesa tan popular en China que se lo considera el juego nacional. Christian Vasconez

Sin embargo, mezcladas entre estos negocios, en los últimos cinco años se han abierto en las calles aledañas y ubicadas dentro del perímetro de la Bahía, tiendas de legumbres o minimarket con artículos de consumo envasados, desde sopas precocidas listas para servir hasta postres y una diversidad de golosinas.

La riqueza de la industria gastronómica de esta comunidad, presente en la ciudad desde finales del siglo XIX, está presente en estos sitios con productos importados.

Paralelamente, esta colonia evidencia su rica cultura en determinadas fechas: el Año Nuevo, el Día de los Difuntos, o Fiesta Qingming (también conocida como el Día de Limpieza de Tumbas), cuyo día varía de acuerdo con el calendario lunar.

El Año Nuevo o Festival de Primavera próximo se lo recordará el 1 de febrero. Será el año del Buey de metal. En los días previos, un par de semanas antes las familias chinas se citan en diferentes restaurantes de comida asiática para celebrar estas fiestas.

Personaje. El señor Li Deyi es un comerciante muy conocido entre sus coterráneos por tener un arte que lo distingue entre sus paisanos: es un calígrafo. Christian Vasconez

La colonia se reúne en distintas agrupaciones gremiales, la mayoría de comerciantes. En estos días es factible que los guayaquileños se encuentren en el camino a un león de seis metros danzando al pie de un restaurante ubicado en el sector de la Bahía. Es la famosa danza del león, una milenaria tradición folclórica.

Cuando los negocios cierran los chinos se reúnen en ciertas casas o en las sedes de las organizaciones para distraerse con juegos de azar. Beben té o piden alguno de sus bocadillos preferidos a determinados lugares que los preparan, como los cha siu bao (panes al vapor), que ofrece el señor Lee Wong, en su Dulcería China de las calles Sucre y Chimborazo; o las sopas -chin chon fa o sa ho fan- que He Jinhe y su esposa Den Huekuang preparan en su restaurante de Chimborazo y Colón. Hay guayaquileños que conocen el lugar. Pero son más los que llegan pidiendo chaulafán, pero ahí está He para decirles: “Aquí no chaulafán”, en un español poco claro.