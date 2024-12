De ornamentas a ropa interior amarilla: Así se mueve el comercio el 24 de diciembre

El 24 de diciembre no deja de ser laborable para algunos ciudadanos, sobre todo los comerciantes, pues cualquier momento puede ser fructífero para obtener ingresos. En algunos puntos de la ciudad, los testimonios varían en cuanto al movimiento comercial.

Guayaquil registra una nueva especie: cuco de pico oscuro, nunca antes visto Leer más

Los que ven con positivismo las ventas

En el local de Dora Gonzáles, en la Alborada, ya se empiezan a colgar los vestuarios navideños y se exhiben los calzones amarillos, famosos por ''traer abundancia y prosperidad'' si se los usa para recibir el año.

´''Aquí lo que más se vendió fue los disfraces para las fiestitas navideñas. Ya mismo esta calle (frente a Plaza Mayor) se llenará de años viejos y pirotecnia. A mi no me molesta. Me alegra que les vaya bien, el sol debe salir para todos'', contó mientras recibía a clientes.

No fue una mañana tan concurrida, de todos modos. Muchas personas iban con fundas en mano, pero de alimentos y otros productos que seguramente irán en la cena. Elsa Valero, por ejemplo ofrece ropa para las fiestas.

Las famosas prendas amarillas empiezan a venderse en esta época. FRANCISCO FLORES

'''Gracias a Dios me está yendo bien. La gente está llevando mucho los pantalones y los vestidos.'', dijo Valero. Junto a ella vendía otra comerciante, Vanessa Guamán, quien resaltaba que hoy extendía su jornada: '' A $3.50 vendo los gorros, y me los compran más de noche en mayor cantidad, yo hoy salgo tarde'', acotó.

En la Seis de Marzo, Alejandro Bastidas vende la tradicional chicha resbaladera, y dice que aunque todavía no se llena la calle de compradores de monigotes, agradece que su local siempre es visitado. ´''Ya la gente nos conoce. De a poco están viniendo, esperemos los siguientes días se ponga mejor'' cita.

Los petardos ganan terreno

Pirotecnia frente a Plaza Mayor FRANCISCO FLORES

Álex Fernández estrenó su primer puesto de pirotecnia, y se mostró feliz de compartir que le está yendo bien. ''La gente sí está comprando. Les gustan las tortas (de fuegos artificiales) incluso para la Noche Buena. Los que no hacen ruido también se venden, para los que no les gusta eso'', dijo.

Mientras que en la explanada del Estadio Monumental, de Barcelona SC, hay una feria de todos estos fuegos artificiales. Fernando García dijo que ''las ventas están bajas, el 24 anterior esto era llenito'', pero aún así invita a la ciudadanía a ''apoyar el comercio local'', pues les ''hace falta''.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!