Organizaciones de cáncer recogen firmas para pedir que se respete el derecho a la salud

Grupos de pacientes con cáncer de la provincia del Guayas y en sí del país, están recolectando firmas de apoyo para lograr un cambio en el sistema de salud. Dicen estar cansados de no recibir a tiempo o nunca su medicina, tener trabas para obtener el carné de discapacidad, y además no contar con un registro actual de la cantidad de enfermos oncológicos en el país.

Uno de los casos que los lectores de EXPRESO conocen es el de Daniel, el niño que fue operado en Colombia por un tumor y que, a causa de esta enfermedad, perdió uno de sus ojos. La ayuda (para la operación) provino de fundaciones, y no del Ministerio de Salud, entidad que además no logra darle luz verde a la familia de Daniel para que este obtenga su carné de discapacidad. Pero este no es el único caso en que las entidades gubernamentales ponen peros, dijo a este Diario Diego Jimbo, coordinador del Acuerdo Contra el Cáncer Ecuador; al explicar las razones por las que han organizado la actividad.

La odisea para obtener un carné de discapacidad no termina https://t.co/fAYDC7qhkj — Lina Zambrano (@linacecibel) May 1, 2021

“Hace dos meses Karen, de 6 años de edad, tocó la campana en un hospital de España, porque el tratamiento que le están aplicando por un cáncer de cerebro y columna vertebral está funcionando. Así mismo el viaje y la terapia fue posible por la ayuda de fundaciones. Y esto no puede seguir así, el Gobierno tiene que aplicar la Estrategia Nacional para la Atención Integral del Cáncer en el Ecuador y El Plan Nacional de Cuidados Paliativos”, agregó el también médico. A esto se debe sumar que al igual que Daniel, hay decenas de pacientes de cáncer que todavía tramitan el carné de discapacidad.

Mujer con cáncer Internet

“Como si fuera poco, aunque el Estado está obligado a asegurar el derecho a la salud, los pacientes tienen que poner denuncias, para que les entreguen la medicina. Esperamos que el nuevo Gobierno se entere de esto. Por eso las firmas que estamos recogiendo es simbólica, aspiramos llegar mínimo a 50.000”, resaltó Jimbo.

Uno de los casos que está en la Fiscalía es de la esposa de Fernando Rosibel, quien tiene cáncer de piel. “Desde enero, la justicia dictó medidas cautelares para que el Seguro Social entregue la medicina, pero hasta la fecha nos la da. Es difícil cubrir ese gasto, porque necesitaría $ 7.500 cada 21 días”, indicó Rosibel.

Otra lucha es la que tiene Elvis Guzmán, su hijo Dilán, de 9 años de edad, que le diagnosticaron leucemia hace más de un año. La batalla es porque la medicina que no le hace alergia, no está en el cuadro básico. Entonces, por la demora en entregar la ampolla, que cuesta $ 2.000, Guzmán hizo un préstamo para comprar las recetas. Ahora pide que le devuelvan $ 34.000.

Jimbo dijo que son muchos los casos. Por eso pide firmas de apoyo en la páginas oficial: www.change.org/firmavencercancer. Las firmas, una vez cumplido el objetivo, serán enviadas a Guillermo Lasso, presidente electo de la República.

El cáncer de pulmón es el responsable del fallecimiento anual de más de 1,8 millones de personas en el mundo. Freepick

En Ecuador, 15 de cada 100 muertes son provocadas por el cáncer, lo que coloca a esta enfermedad como la segunda causa de muerte en el país, además, alrededor de 28.000 personas son diagnosticadas con cáncer cada año, según la Sociedad Ecuatoriana de Oncología.

El cáncer es una enfermedad que no se detiene y se incrementa diariamente, a pesar de ser una amenaza para todos los ecuatorianos no se han implementado estrategias reales para tratar esta enfermedad; "al contrario, los pacientes oncológicos del Ecuador lidian día a día con un sistema de salud desarticulado que presenta graves deficiencias de cobertura y calidad", explicó Jimbo.

El doctor agregó que conociendo esta realidad, el Estado aprobó la Estrategia Nacional para la Atención Integral del Cáncer en el Ecuador, en abril de 2017; sin embargo, su cumplimiento es mínimo. Los pacientes siguen sumergidos en situaciones alarmantes para buscar tratamientos y estos se agravaron durante la pandemia: al menos el 50 % de las personas con cáncer interrumpieron sus tratamientos y controles durante los meses más fuertes de la pandemia por falta de atención, esto según información recabada por el Acuerdo Contra el Cáncer Ecuador en 13 provincias del país entre los meses de abril y mayo.

El cáncer obliga a implementar estrategias reales y humanas que miren más allá de la atención médica, que consideren aspectos económicos, sociales, educativos y familiares. Para implementar estas estrategias, hay que partir por conocer el número actualizado de personas que tienen enfermedades catastróficas. Solo con una base de datos unificada e integral se puede proponer estrategias oportunas y técnicas, concuerdan los pacientes consultados por este Diario.

Con el objetivo de proteger a los pacientes las organizaciones de cáncer lanzaron el fin de semana la campaña Tu firma para vencer el cáncer, que pretende recolectar al menos 50.000 firmas para exigir al Estado que incluya preguntas en el censo de 2022 con la finalidad de consolidar una base de datos unificada e integral que se complemente con la historia clínica única, y para exigir la aplicación de las políticas públicas: Estrategia Nacional para la Atención Integral del Cáncer en el Ecuador, El Plan Nacional de Cuidados Paliativos.