Aumentan tarifas aeroportuarias en Guayaquil: detalles del ajuste

El ajuste es oficial. A partir del 1 de febrero de 2025, los pasajeros y las aerolíneas que operan en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil verán un ajuste en las tarifas aeroportuarias, tanto para vuelos nacionales como internacionales. Este aumento, del 2,35 %, estará vigente hasta el 31 de enero de 2026.

¿Por qué suben las tarifas?

El ajuste fue aprobado en el Concejo Cantonal de Guayaquil a través de una ordenanza, que responde a un contrato de concesión firmado el 27 de febrero de 2004.

Según este acuerdo, las tarifas deben ajustarse anualmente en función de la inflación acumulada. Así lo explicó Tatiana Coronel, concejal de la ciudad, quien precisó que el incremento se basa en las condiciones establecidas por el contrato vigente desde hace más de 20 años.

El ajuste afecta tanto a pasajeros como a aerolíneas, aunque de manera diferente. Para los pasajeros, el aumento se aplicará a las tarifas por salida del país. Por otro lado, las aerolíneas verán incrementos en servicios que utilizan en el aeropuerto, como aterrizaje, iluminación y estacionamiento.

Detalles del ajuste tarifario

Según explicó entonces Blanca López, vicealcaldesa de Guayaquil, durante la sesión de Concejo, el ajuste es conforme a los parámetros establecidos en el contrato con Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa). La empresa, que gestiona el aeropuerto, utilizó los índices de precios del consumidor (IPC) tanto de Ecuador como de Estados Unidos para calcular el ajuste, considerando una inflación del 20% en el país y un 80% del IPC estadounidense.

Además, Tagsa, que es una filial de Corporación América Airports, continuará operando el aeropuerto hasta 2031, según el contrato vigente.

Aumento detallado de tarifas para 2025





Tarifa Internacional:

2024: $ 39,20 (incluye rubro de salida y seguridad)

2025: $ 40,12 (desglosado: $33,74 por salida y $6,38 por seguridad)

Variación: $0,92

Tarifa Nacional:

2024: $ 17,78

2025: $ 18,20 (desglosado: $11,82 por salida y $6,38 por seguridad)

Variación: $ 0,42

Para los viajeros, el incremento se ajusta a su presupuesto y es necesario sobre todo para "mantener la pista de aterrizaje y área de estacionamiento sobre todo en las mejores condiciones"

"Pienso que el aeropuerto tiene algunas cosas por mejorar. Por ejemplo, me gustaría que haya más opciones para alimentarse y pasar el tiempo mientras uno espera a quien está por arribar; y asimismo me gustaría que el duty free maneje otros precios, que nada tienen con ver con los duty free de México, Bogotá, Panamá y Estados Unidos. Acá los valores que manejamos aún son altos. Sin embargo, si nos limitamos a hablar del servicio primordial, reconozco que estoy conforme, pero que me gustaría que la pista de aterrizaje siempre esté en las mejores condiciones. Esto es vital. De hecho, creo que con esto se cumple siempre", señaló la viajera Daniela Sarmiento, quien cree necesario y viable el aumento en las tarifas.

Cristian Lecaro, pasajero, estuvo asimismo de acuerdo. Hizo hincapié en que la pista esté siempre iluminada. "Si hay que meterle más iluminación a la que de por sí tiene, pues hay que hacerlo. En lo personal, estoy contento con nuestro aeropuerto. No puedo quejarme. Ni del servicio ni de las nuevas tasas", señaló.

