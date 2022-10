La indiferencia de las autoridades al momento de precautelar la seguridad de los más de 160.000 residentes de la parroquia satélite de La Aurora, en Daule, es una problemática de la que la ciudadanía se ha percatado y ha hecho pública en EXPRESO.

Un joven fue hallado muerto en zona residencial de La Aurora Leer más

La falta de rondas policiales, la oscuridad que rodea a las ciudadelas que integran esta zona, el descuido de espacios públicos, como la maleza que crece en las calles y supera el metro de altura, además de las zanjas que sirven de guarida a delincuentes, son una muestra.

Situación Moradores sienten que las autoridades los han dejado a su suerte, con la falta de control de luminarias, maleza, y rondas policiales en el sector.



Quienes veían estas ciudadelas como un edén anticrimen y se mudaron con ese pretexto, ahora se refugian en sus hogares por el miedo a que les arrebaten sus pertenencias, o peor aún sus vidas, por la violencia delictiva que se vive a nivel nacional. Claman por la falta de garantías para la seguridad de los ciudadanos.

La Aurora crece, pero sin ojos que la cuiden Leer más

Es necesaria más iluminación, hay demasiadas zonas oscuras... Ya han asaltado, cada vez con más frecuencia. En las zanjas de la zona los antisociales han esperado a sus víctimas.

Yesenia Villegas, moradora en Cataluña

La situación en La Aurora ha escalado de forma constante, con el intento de sicariato hace casi tres meses; hace dos semanas ocurrió el asesinato de un joven en el mismo sector; los robos constantes en la parada de bus o dentro de estos transportes públicos en La Aurora, Villa Club, La Joya, Villa del Rey y zonas aledañas, son un mal que los atormenta ya meses.

Yo salgo todos los días a caminar, por suerte no me han robado, a diario se escucha más de estos hechos, y ni pasan policías por aquí. Toca quedarse ahora resguardado de todo esto.

Álex Salvador, residente en Villa Club

Alfonso Coello, morador de Napoli, asegura haber sido una de las víctimas de la delincuencia en la vía a Salitre. “A inicios de este mes me robaron. Yo volvía de mis clases de la universidad, no salí más tarde de las 18:00, como estaba cerca, fui a la casa de un amigo, me quedé ahí no más de una hora hasta que decidí volver a casa; pensaba que tal vez me podría aparecer alguien en moto por la oscuridad que hay, no funcionan las luces en la zona. Pero no pensé que se esconderían, como las ratas que son, en una zanja. Apenas me vieron, saltaron a golpearme y quitarme mi maleta, no tenía más que libros y unos audífonos. Después de eso se fueron corriendo, yo con miedo solo volví a mi casa”, relata Coello, ante esta situación. Tras eso, cuenta que ha evitado salir a muchas fiestas o reuniones en exteriores, por ese miedo no solo a que le roben, sino que le hagan daño.

A una compañera hace menos de una semana le arrancharon la maleta, a raíz de pandemia se escucha de más robos... Es preocupante, y eso que tenemos una UPC aquí en La Aurora.

Corina Fariño, dueña de local en La Aurora

Vivir y salir de la 'burbuja residencial', el anhelo de los residentes de la Aurora Leer más

Seguridad. La Aurora solo cuenta con una UPC para todo este sector. Miguel Canales Leon

Coello hace un llamado de atención ante la falta de cámaras e iluminación en sectores de la vía a Salitre. Asimismo, Yesenia Villegas y Alejandro Maldonado piden que se incremente el patrullaje en la zona. Aseguran que el recorrido policial es limitado. “A veces ni se asoman a ver qué pasa”, aqueja Maldonado.

Entre Milann y Cataluña, esa zona está botada y sin luz. Además, hay una zanja que no se le ha dado mantenimiento, ahí se puede ocultar un ladrón y nadie se dará cuenta, hasta que robe.

Anna Núñez, residente de Milann

Frente a este llamado de atención de la ciudadanía, EXPRESO se contactó con el Municipio de Daule para conocer sobre las garantías y mantenimiento de luminarias, vegetación, y seguridad en varias zonas de La Aurora, incluyendo la vía a Salitre.

En Guayaquil solo escuchas de las ‘vacunas’, y ahora da miedo que llegue esa gente a extorsionarnos, uno que gana lo suficiente para vivir, ahora vienen a querer quitarle todo.

Jhonny Chafla, dueño de local en La Aurora

El Cabildo se limitó a responder que dentro de su competencia han realizado las adecuaciones necesarias en iluminación, colocación de 80 cámaras de vigilancia en la zona, y control de vegetación. Sin embargo, a lo largo de la avenida León Febres Cordero se evidencian varios puntos en que no se ha realizado la poda de maleza.

Guayas: Hombre fue asesinado en zona residencial de La Aurora, en Daule Leer más

Mientras que para la vía a Salitre respondió que no es su competencia, sino de la Prefectura del Guayas. Al consultar sobre quién está a cargo de la iluminación y cuidado a los lados de esa arteria, argumentó que las entidades a cargo de estos mantenimientos son Conorte (control de vegetación), que respondió que eso es competencia de la Prefectura, y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), que detalló que la falla de luminarias se debe al robo de las mismas y que ya han hecho la denuncia necesaria para comenzar trabajos de reposición.

Tenemos una UPC, pero no sirve para nada. Faltan rondas, no hay seguridad, pasan cuando quieren, parece que ni están... Cada vez se escucha más de robos y ellos ni aparecen.

César Rivera, morador de La Aurora

Asimismo, también se comunicó con la zona 5 de Policía Nacional para conocer qué acciones han tomado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se enviaron respuestas.

Ante esta falta de protección y garantías de seguridad, hay quienes como Bryan Álvarez, morador de La Aurora, que aseguran que la zona que más tiene a la policía cerca es de las que menos la sienten.

Más rondas... Eso es lo que necesitamos, más rondas, porque no hay suficientes policías en la zona, para toda la gente que reside, el número de uniformados es poco.

Alejandro Maldonado, morador en Milann

“Nosotros, en cambio, tenemos aquí al lado la UPC, que solo es una para toda La Aurora, pero tú llamas por un robo y tardan en llegar, a veces ni vienen”, asegura Álvarez al haber presenciado este tipo de situaciones.

César Rivera, también morador del sector, concuerda con que la actividad de los agentes del orden parece nula en la zona. “Son tan pocos para toda la población que existe”, señala.

Cada vez escuchas más de robos por la zona de La Joya, Villa Club, Villa del Rey... No hace mucho hubo un sicariato en Villa Club, si seguimos así, en 10 años seremos Nueva Prosperina 2.

Arianna Flores, residente en La Joya

Nelson Yépez, experto en seguridad, expone que la delincuencia se extiende en las áreas donde hay mayor crecimiento urbano y comercial.

“La Aurora cumple con estos dos factores, y si las autoridades locales les falta el personal para combatir al crimen del sector, los comercios y urbanizaciones privadas deberían contratar seguridad particular, y que se mantengan conectados con la Policía de la zona ante cualquier hecho delictivo, para actuar y reportar de esto”, acota Yépez.