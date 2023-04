“Nos prometieron muchas cosas, pero no han hecho nada. Solo Dios me ayuda”, exclamó Mélida Gonzabay, la dueña de una de las viviendas más afectadas por el sismo del pasado 18 de marzo de 2022 en la isla Puná.

Ha pasado más de un mes desde que ocurrió el hecho, pero al recorrer las calles de la comuna Campo Alegre, el escenario es el mismo, o incluso peor al que relató EXPRESO entonces.

Los escombros se encuentran en los exteriores de la vivienda de Mélida, como si el tiempo no hubiese pasado, pero las afectaciones cada vez aumentan. “Últimamente, llueve demasiado y como no tengo paredes, toda el agua se ingresa y se forma lodo. Ya me he caído”, comentó.

Miguel Palma, vicepresidente de la comuna, comentó que luego del sismo recibieron promesas, pero ninguna se ha materializado. “Dijeron que de las más de 30 casas afectadas, tres serán reconstruidas completamente y mientras esto ocurre se les daría un bono de $ 225 mensuales a los afectados para que alquilen en otro lado, mientras que las viviendas que tienen daños menores, serían reparadas; pero nada se cumple”, dijo.

Wilmer Figueroa, otro afectado, asegura que el ofrecimiento fue para cumplirlo en una semana, pero siguen a la espera de las acciones.