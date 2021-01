Melvin Hoyos: “Estamos quedando como unos pipones municipales”

Melvin Hoyos entró al Municipio en 1992. Hasta octubre del año pasado, fue Director de Cultura. Hoy es uno de los funcionarios a los que se les dio un nuevo cargo a cambio del suyo. En la ola de cambios impuesta por la alcaldesa Cynthia Viteri, aterrizó en la nueva Unidad Coordinadora de Asuntos Históricos y Culturales, un puesto creado para él, con un sueldo de 4.508 dólares, igual al que ostentaba en su cargo anterior.

El reportaje de esta semana que publicó EXPRESO, sobre exdirectores que siguen en la entidad, con otros cargos o como colaboradores externos, ha movido la opinión pública las últimas 48 horas y Hoyos ha contactado a este medio para justificar su permanencia en el Municipio de Guayaquil. Lo hace de manera personal y afirma desconocer por qué el Cabildo aún no responde las justificaciones de mantener cargos como el suyo, solicitadas por los guayaquileños en las páginas de este Diario.

Aprovecha esta contestación para presentar la lista de proyectos que tiene en agenda desde la nueva jefatura que preside, que tiene sede al sur de Guayaquil, en Argentina y Eloy Alfaro, el corazón del Barrio del Astillero, un departamento independiente de la Dirección de Cultura, asegura.

Tiene una amplia agenda en mente. Todos se preguntan por qué hacerlos ahora y no antes, cuando era Director de Cultura.

No había plata. La Dirección de Cultura siempre tuvo un presupuesto muy restringido. Un presupuesto que servía para que funcione la Biblioteca, el Museo, el Museo de la Música y pare de contar.

Declaración “(Con la publicación), todos estamos quedando ante la opinión pública como pipones municipales, y por lo menos en lo que a mí me compete, yo estoy trabajando como camello para sacar adelante los proyectos”, escribe Hoyos en un mensaje vía móvil.

Hoyos ha recibido al equipo de EXPRESO en la oficina que ahora preside. Es la primera vez que habla con este medio como exdirector de Cultura y toda la entrevista se basa en justificar este nuevo cargo. Explica que la Unidad Coordinadora fue creada para resolver la oferta cultural que se requería impulsar en el sur de la ciudad, y que, para efectos, debía crearse una oficina que estudie las potencialidades del Barrio del Astillero.

Dice que no había plata. ¿Ahora hay?

Solo en la unidad estamos manejando entre 250 y 400 mil dólares. Más la plata que va a utilizarse para comprar una imprenta.

¿Esto solo en la Unidad, no la Dirección?

Solo la Unidad. No tengo nada que ver con la Dirección de Cultura. Esa la maneja la señora María José Félix y no sé absolutamente nada de lo que pasa por allá.

Si hubiera una mejor organización, ¿podría seguir siendo el Director de Cultura?

Yo no sé. No conozco las políticas que maneja el Palacio Municipal. Cuando me dijeron que saldría del puesto y que se formaría esta unidad acepté. Eso es lo que estoy haciendo. Es un proyecto que me parece interesante. Ojalá que desde la Dirección de Cultura tenga el mismo entusiasmo. Veo una intención efectiva de despolarizar el tema cultural, de modo que llegue a más gente. Creo que haber traído la unidad al sur le hará bien al sector.

Hoyos explica punto a punto lo que ampliará los próximos días en las páginas de este Diario. Dice que lo que se busca es recuperar la infraestructura cultural potencial que el Barrio del Centenario tenía. Hay instituciones que podrían funcionar como aliados estratégicos, la Armada, instituciones privadas y públicas de los alrededores, interesadas en la repotenciación del valor histórico, cultural y patrimonial que tenían... Se pretende, en resumen, un nuevo núcleo cultural al sur de la ciudad, describe.

Mencionó en un mensaje que se ha distorsionado la imagen del funcionario municipal con el reportaje de EXPRESO. ¿A qué se refiere?

En la primera entrega se habla de desconocimiento de lo que hace el empleado. Debieron averiguar qué hacemos en la unidad. Estamos generando una gestión cultural quizás mucho más intensa que solo administrar la dirección.

EXPRESO solicitó información al Cabildo, señor Hoyos. No hubo respuesta.

No sé por qué no lo han hecho.

Los proyectos de Hoyos incluyen al castillo Martínez Espronceda, para recrear el Centro de Investigaciones Históricas de la Ciudad, y el resurgimiento de la imprenta municipal Francisco María Roca. Todo ha sido presentado a la alcaldesa y goza de su aprobación, pero tendrán que irse realizando lentamente, “porque el presupuesto del 2021 es mucho más austero que el de años anteriores”, sostiene.

¿Seguirá en el Municipio de forma permanente o ya tiene planes de retiro?

Yo no. Me retiraré cuando me lo pidan, porque no puedo exigir que me dejen guardado, o cuando vea culminado el programa que tengo en mente para el sur de Guayaquil.