Maestros buscan el reintegro de docentes desvinculados

Con banderas y pancartas, un grupo de maestros afiliados a la Unión Nacional de Educadores (UNE) Guayas, llegó al complejo judicial de la Florida Norte, para acompañar a la Defensora Provincial del Pueblo, Mirelli Icaza, a presentar una Acción de Protección para el reintegro de maestros desvinculados en situación de vulnerabilidad.

Juez ordena el pago inmediato de sueldo a los servidores públicos Leer más

“Al verificar que existe una vulneración de derecho, nosotros interponemos estas acciones para obtener que un juez ordene de forma inmediata el reintegro de estas personas. Además que se les pague el tiempo que no trabajaron porque fueron indebidamente desvinculados”, manifestó Icaza, minutos antes que hacer el pedido ante la judicatura.

Según el gremio de la UNE, durante los meses de abril y mayo, el Ministerio de Educación desvinculó a cerca de 12.000 maestros a nivel nacional, de entre los que se encuentran profesores con enfermedades catastróficas, raras o complejas.

Dentro de este grupo de vulnerabilidad está Marianita Vera, maestra con 18 años en la docencia, quien sufre de Linfoma Folicular. Ella fue desvinculada el 30 de abril y desde entonces el desempleo y su enfermedad han empeorado su situación.

Maestros salen a la calle para exigir el pago puntual de sus sueldos Leer más

“Tanto en el colegio donde trabajaba, así como en el distrito educativo tenían conocimiento de mi situación, ya que estuve con permiso médico por las biospsias que me realizaron. Estoy en esta lucha para que me reconozcan los tres años que me faltan para mi jubilación”, pide la maestra desempleada.

En esta situación se encuentran cerca de 500 maestros de Guayas, manifiesta Hilario Beltrán, presidente de la UNE de esta localidad. “Los enfermos de cáncer necesitan recursos para las quimioterapias; los que tienen niños y familiares enfermes necesitan para las medicinas; pero todos necesitan para comer”, manifestó.

El Gobierno ha señalado que cuando lleguen los créditos externos del Fondo Monetario Internacional se priorizará el pago a los maestros. Estos señalan que estarán atentos a que la promesa se cumpla.