"Mucho Lote 1, torrencial lluvia, se cae el cielo", publicó en redes la guayaquileña Jéssica Calero, quien alertaba a las 04:00 de este lunes del aguacero que cayó sobre la ciudad, desde las 21:00 del día anterior, y que inundó ciertas calles, como la Víctor Emilio Estrada.

Conducir con precaución se observa acumulación de agua en las calles por la #lluvia #Guayaquil pic.twitter.com/bwyyUS83fN — 🇪🇨 CUPSFIRE (#QuédateEnCasa 🏠) (@Cupsfire_gye) March 14, 2022

A la Redacción y las redes sociales oficiales de EXPRESO, asimismo, decenas de lectores informaban sobre cómo estaban sus vecindarios. "No puedo dormir con estos truenos y ya es tarde", publicó Elaine Mabel Meza; quien como Raquel Segovia, se despertaron a la medianoche con los relámpagos y truenos que retumbaban en la ciudad.

"Es como si un tambor sonara en mis oídos. Mis calles se han inundado, creo que ya hasta mi casa. En Samanes siempre pasa lo mismo... Si sigue así, tocará levantar a toda la familia y alistarse para sacar el agua de la sala", señaló.

En Durán, como se puede ver y escuchar sobre todo en los videos que los usuarios compartieron con este Diario, la situación fue exactamente igual. "Nunca hemos tenido tanta agua en Durán, no sé si reír o llorar. Es la 01:00 y estoy pensando seriamente en sacar reservorios de agua al patio para recoger el líquido vital que, de seguro, mañana (hoy) no tendré", señaló Wendy López, habitante de este cantón vecino a Guayaquil.

En Durán también está lloviendo. ⚡ pic.twitter.com/5INZEnF83F — Oscar (@oscar_tmpr) March 14, 2022

La mañana de este 14 de marzo, sin embargo, si bien la ciudad amaneció nublada, no se reportan ya precipitaciones. Según el boletín metereológico del Inamhi sin embargo, las lluvias se registrarán hasta mañana, 15 de marzo.

Cerca de los cerros, se puede ver un poco de neblina. Diana Sotomayor

Para los ciudadanos, el día así como está en este momento resulta perfecto. "Mientras no haya lluvia pero esté frío, Guayaquil está riquísimo. Así me dan ganas de trabajar con más ganas e ir a hacer todos los papeleos que generalmente debo hacer en las entidades públicas, en pleno centro. Ojalá la ciudad permanezca así de nublada hasta que salga del trabajo. No quiero tener que volar a buscar mi paraguas", señaló el habitante Jorge Cruz, mientras caminaba por la Carlos Julio Arosemana, esta mañana.