Lluvia en Guayaquil: 10 choques, árboles caídos y congestionamiento

La garúa fue leve, empezó a caer en la madrugada, se intensificó (en algunos sectores) por la mañana, y generó afectaciones.

Según reportó la Autoridad de Tránsito Municipal, ayer se registraron 10 choques en la ciudad, todos leves, como producto de la lluvia que cesó antes del mediodía; pero que, conforme a lo publicado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se mantendrá -como se observa en el pronóstico del tiempo publicado en esta página- hasta al menos el próximo jueves.

La avenida Juan Tanca Marengo, cerca del ingreso de la ciudadela Martha de Roldós, sentido hacia la vía a Daule; y la intersección de la avenida 9 de Octubre con la calle Esmeraldas, fueron dos de los puntos donde se reportaron los siniestros.

“Hubo vehículos que circulaban a exceso de velocidad, intentando evitar la luz roja... Ese mismo exceso hizo que el agua nos salpicara a los peatones. Con o sin lluvia prevalece en Guayaquil la falta de respeto”, precisó la oficinista Ismenia Valverde, quien se encontraba en la avenida 9 de Octubre, alrededor de las 09:00, camino al trabajo.

A esa misma hora, algunas calles de Sauces, la Alborada, el centro y sur de la ciudad se inundaron, lo que generó congestionamientos.

Pasado el mediodía, el nivel de agua empezó a bajar en las calles que registraron acumulación de agua. Christian Vinueza

“Me cuesta tanto creer que con una lluvia tan leve, la ciudad se ponga así. En algunos tramos de la avenida 25 de Julio el agua se ha acumulado, la gente ha tenido que remangar sus pantalones para cruzar. No quiero pensar cómo será el invierno. Con el COVID encima ahora tendremos que salir todos con paraguas, me aterra que se moje la mascarilla, la protección se acabe y el problema sea entonces otro”, manifestó Juliana González, habitante de la ciudadela Pradera 3, ubicada en el sur.

Ayer, tal como pasó semanas atrás con la primera lluvia del año, otros árboles resultaron afectados. Esta vez se cayeron en la ciudadela El Paraíso y el ubicado en la calle España, la de ingreso a Puerto Santa Ana.

Hecho. El árbol que cayó en la vía de ingreso a Puerto Santa Ana fue retirado ayer mismo. Cortesía

“Ese es un árbol que no tiene muchos años, me alegro de que no haya caído sobre un vehículo o un peatón. En Guayaquil son varias las especies que corren el riesgo de caerse, o porque no están correctamente sembradas, por la mala selección de especies o la falta de mantenimiento”, aseguró Leonidas Cárdenas, residente del sector.

Durante el aguacero del pasado 3 de enero, al menos cinco árboles se cayeron. Dos de ellos en Urdesa.