Hace un año EXPRESO dialogó con el director de la Junta sobre la crisis que atravesaba y era generada por una millonaria deuda que el Estado mantenía con la entidad. En ese entonces, sumado a la crisis que le causó a la par la llegada del coronavirus, que causó el cierre de uno de sus colegios; Cordovez hablaba de querer intentar que la atención hospitalaria de la Junta se extienda a otras provincias, a fin de captar otros ingresos que los ayuden a pasar el bache. ¿Qué ha pasado al respecto? ¿El panorama es más alentador?

Hace un año exactamente eran cerca de $ 85 millones los que el Estado les debía. ¿Finalmente les pagó?

No, y de hecho aumentó a $ 95 millones. El Gobierno anterior, que nos venía cancelando los pagos corrientes, que era lo que ayudaba a que la deuda no aumente, al final no pudo hacerlo, por lo que aumentó unos $ 20 millones más. Al llegar el nuevo Gobierno pasó lo mismo. Fue a fines de 2021 que recién se pudieron igualar, pero con los pagos corrientes. El problema, por lo tanto sigue, mas hay un compromiso de ponerle fin a esta situación, que nos está mermando la capacidad de accionar.

En el Gobierno anterior, a fin de agilizar el proceso, barajaban la opción de iniciar un proceso legal en contra del Estado. ¿Barajan esa misma posibilidad ahora?

No solo eso, sino que ya estamos en proceso de hacerlo, porque lamentablemente hay unas porciones de la deuda que son desatendidas hace ya 10 años porque no han sido auditadas. La única forma de conseguir un pago es por lo tanto con un proceso de este tipo. Y el presidente de la República lo sabe, fue avisado y lo comprende. No hay otra salida. La Junta fue el rehén de un proceso de salud mal manejado, en el que nos quitaron todos los recursos y ahorros. Al menos $ 8 millones solo en costos financieros, por año.

Pero, ¿el error viene solo de parte de ellos o también de ustedes? ¿Qué urge ahora?

Auditar y hacerlo bien. Nosotros hemos entregado todo, todos los documentos y algunos hasta se les han perdido. Han perdido documentos, otros se han mojado y dañado con las lluvias, o se han traspapelado al pasarlos de una computadora a otro sistema. Lo que toma media hora, les toma entonces dos semanas. ¿Cómo avanzar así? Es imposible.

Con la crisis, ¿dejaron de atender a pacientes derivados del MSP y del IESS?

No, eso jamás ni lo vamos a hacer. Que estuvimos a punto de apagar las luces, fue verdad. Cerramos un colegio, que ahora abrirá otra vez sus puertas; vimos afectada nuestra labor social, pero las atenciones continuaron. De hecho, ordenando todo, hemos logrado crecer. Habilitamos la UCI más grande del país para tratamiento de COVID en el hospital Luis Vernaza, con 140 camas, por ejemplo; y estamos abriendo centros médicos de la Junta en otras provincias. Empezamos en Los Ríos, pero la idea es acercar nuestros servicios de alta complejidad al país.

Pero cómo lo están haciendo si con la deuda, según relata, les quitaron todo.

Ajustando todo. Las crisis traen beneficios y nos tocó verlo de cerca. Mejoramos la productividad en todas las áreas, nos tocó desvincular a un 6 % del personal; y abaratamos los costos de absolutamente todos los servicios e hicimos y seguiremos haciendo campañas de atención, dentro y fuera de la provincia, que nos han permitido llegar a más personas. Es ganancia por volumen. A la par, le hemos sacando provecho al sector de bienes raíces nuestro. Tenemos proyectos que vamos a impulsar, tierras que vamos a desarrollar para zonas urbanas, centros comerciales que regeneramos y propiedades que vamos a vender. A esto se suman los $ 3 millones en donaciones que nos dieron. Son una serie de factores los que nos han permitido seguir.

Pese a todo, hemos logrado salir adelante. Ahora tenemos incluso un área destinada al deporte, que va dirigido a los niños, y cuyo servicio se va a extender haciendo mérito a la campeona olímpica Neisi Dajomes, quien junto a su hermana llegó a vivir en uno de los hogares que regenta la Junta en Alausí.





En marzo pasado, la reducción de pacientes en el Alfredo G. Paulson los obligó a readecuar el espacio para dar atención en especialidades de alta complejidad. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Es mayor la demanda?

A la final decidimos no cerrar por ocho meses el centro para readecuarlo, sino que hacerlo y a la par atender, y fue la mejor decisión que pudimos tomar. La demanda ha subido de una forma maravillosa, crecimos otra vez. Con respecto a la readecuación, estará lista en el segundo semestre; el fin es que el centro sea incluso un referente de trasplantes.

Estamos tratando de recuperar la liquidez. Queremos que la Junta tenga el lugar que tenía en la sociedad. Eso lo vamos a recuperar, estamos trabajando para lograrlo y vamos por buen camino

Pero, ¿eso no es ya el Vernaza? ¿Qué pasará con él entonces? ¿Lo cerrarán?

Nunca. La Consulta Externa crecerá, se atenderán a más pacientes, pero no se cerrarán áreas, si hablamos de espacio. Las complejidades sí pasarán a atenderse solo en el Paulson, pero porque la estructura es más nueva, tienen otras tecnologías, robótica. Nuestros espacios no volverán a cerrarse. Muestra de ello es la reapertura del Santa Luisa de Marillac.

Ahora que el colegio reabre, ¿se prevén cambios?

Algunos. Este plantel, en el que ya se están inscribiendo los alumnos, será mixto y brindará una formación dual, que les dará oportunidades en el mercado laboral. Empezaremos la apertura con 700 alumnos, antes teníamos 1.400, pero queremos ser precavidos.