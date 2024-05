En la Isla Trinitaria, matan a un joven que se rehusaba a vender drogas

“Muchas veces le dije: ‘Mijo, busca a Dios, aléjate del mal camino, te puede pasar algo’, pero no me escuchó. Verlo muerto es un dolor que no se puede asimilar”, expresó Carmen Márquez, mientras con tristeza observaba el cadáver del tercero de sus siete hijos, Édison Joel Herrera Márquez, tendido sobre la calzada y con varios impactos de bala.

El guayaquileño, de 30 años, fue asesinado a las 07:00 de ayer en la cooperativa Los Ángeles de la Isla Trinitaria, en el sur del Puerto Principal. Este sector porteño es parte del distrito Esteros, el cual desde el 1 de enero hasta ayer 2 de mayo contabilizaba 59 muertes violentas.

Los verdugos de Édison, quien de acuerdo con versiones de familiares a la policía era amenazado por una organización criminal que lo obligaba a vender droga, se movilizaban en una motocicleta y le propinaron siete tiros.

Su progenitora contó que estaba en una consulta médica cuando por teléfono le comunicaron que habían matado a su descendiente. Ella acudió al lugar con la esperanza de que se tratara de un error. Sin embargo, al arribar al sitio, pudo constatar que el cadáver que estaba en medio de la vía, junto a fundas de desperdicios y tapado con una sábana, era el de su hijo, a quien vio con vida por última vez hace tres semanas. “Lamentablemente, ahora los hijos ya no escuchan a los padres. Se molestan si los aconsejamos. Se convierten en ovejas descarriadas”, expresó la mujer.

Otro allegado le contó a la policía que por sus problemas de adicción a las drogas, hace algunos días el papá le dijo a Édison que abandonara el hogar. Desde aquel día, el treintañero dormía en la calle y se dedicaba a la recolección de envases plásticos y de cartones.

De acuerdo con la versión de moradores, en este territorio de la ciudad opera la organización criminal Los Tiguerones, que bajo amenazas obliga a las personas a vender droga. La noche del miércoles, Álex Cedeño Paredes, de 20 años, estaba parado afuera de su domicilio, ubicado en el sector de La Floresta 2, en el sur de Guayaquil, cuando fue atacado por criminales. El joven tenía poco más de una hora de haber llegado del colegio cuando se registró el hecho de sangre

