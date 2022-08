Desde mediados de junio, la actividad turística se ha incrementado en la provincia de Santa Elena y, como se preveía, la presencia de las ballenas jorobadas tuvo mucho que ver.

EXPRESO publicó hace dos meses sobre el atractivo natural y las expectativas que tenían frente a ello los empresarios. Sin embargo, lo que no anticiparon es que las visitas serían tantas y que habría turistas que, a diferencia de otros años, le apostaban a quedarse uno o dos meses completos en Salinas, uno de los puntos para observar a los cetáceos.

“Esta vez en el balneario vimos a más gente y por más tiempo. Los alojamientos mediante el servicio de Airbnb, así como los alquileres, fueron significativos. Esta vez todo jugó a favor del turismo. Han sido dos meses de bonanzas gracias a nuestras benditas ballenas”, señaló el promotor turístico Daniel Dueñas, quien asegura que desde ya la ciudadanía se prepara para el feriado de la semana entrante.

Las danzas de los cetáceos en Salinas. Joffre Lino

En el muelle de Salinas, las 20 embarcaciones autorizadas para los recorridos por el mar realizan entre dos y tres viajes con pasajeros durante el día, sin importar si es lunes o sábado. En cada yate viajan entre 8 a 10 personas y, desde junio, cada embarcación va llena, refiere Jamil Bazán, uno de los tripulantes de la nave.

Este año, el promedio diario es de 300 viajeros, pero viernes, sábado y domingo el número se duplica y en feriado se triplica.

Para los empresarios, esta etapa del año les ayuda a sostener sus locales hasta diciembre, que empieza la temporada alta. “Antes, esta época era de pérdida. Es más, muchos negocios cerraban. Se terminaba la etapa de sol y todo se tornaba difícil. Con el atractivo de las ballenas, sobre todo en estos últimos dos meses y este año específico, la Península ha tenido un cambio radical. El crecimiento turístico es notable, gratificante”, indicó Carlos Abad, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena.

Abad es dueño de un hotel en Montañita, que a diario recibe turistas que llegan a observar a los cetáceos en la Península, el sitio mantiene un promedio de clientes superior a un 70 %, que en época de frío es más que buena.

“La presencia de las ballenas genera una economía increíble, es el punto fuerte que tenemos en estos días. Los negocios se mueven porque toda la cadena relacionada con el turismo se activa gracias al atractivo natural que se presenta”, expresó el hotelero Douglas Dillon.

Los que no se aventuran al paseo en bote, pueden ver a las ballenas en los miradores. Joffre Lino

Los aventureros pueden salir en yates en Salinas y Ayangue para observarlas. Pero los turistas también pueden verlas sin pagar un centavo en miradores como el de La Chocolatera (Salinas) y el Farallón Dillon, en Ballenita.

Andrea Caicedo, de Cuenca, es una de las visitantes que ha hecho ya cinco paseos en los botes. “Cada semana me visita mi familia o mis amigos y los llevo a verlas. Decidí quedarme en Salinas porque, por la pandemia, he pasado dos años encerrada. Ahora me he conectado con el mar, he hecho amigos. Me voy renovada y feliz”, indicó Caicedo, quien alquiló un departamento en San Lorenzo, por un mes.