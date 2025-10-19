Guayaquil será sede de la 9ª edición de la Expo Capital Humano

El evento de gestión de talento en Ecuador se realizará del 21 al 25 de octubre con conferencias internacionales

La ciudad albergará la novena edición de la Expo Capital Humano, el evento más relevante del país en el ámbito de la gestión de personas y talento. Bajo el lema “La persona en el centro” y con el concepto de los “Guardianes de Talento Humano”, esta edición busca reconocer a los líderes de Recursos Humanos como actores clave en el bienestar, la innovación y el desarrollo sostenible dentro de las organizaciones.

El encuentro se desarrollará los días 21 y 22 de octubre en el Hotel Sheraton de Guayaquil, y finalizará el 25 de octubre con los Outdoor Games, una jornada de actividades al aire libre que se realizará en Vía a la Costa, enfocada en promover el liderazgo, la integración y el trabajo en equipo.

Durante los días del evento, se espera la participación de ejecutivos, empresarios, especialistas y proveedores del sector, quienes se reunirán para compartir tendencias, establecer redes de contacto y contribuir a la construcción de la agenda de los Recursos Humanos en Ecuador.

La programación incluirá:

Desayunos de trabajo para networking estratégico.

Conferencias internacionales con expertos provenientes de Israel, México, Argentina y Colombia.

Rueda de negocios con proveedores de soluciones en gestión de talento.

Una feria comercial con las últimas innovaciones del sector.

Actividades experienciales como los Outdoor Games.

Los ejes temáticos abordarán temas como cultura organizacional, experiencia del colaborador, tecnología humanizada, liderazgo estratégico y sostenible, bienestar, diversidad y salud emocional.

“En esta edición queremos resaltar a los profesionales de Recursos Humanos como verdaderos guardianes del talento, porque son quienes protegen, potencian y ponen a la persona en el centro de toda estrategia organizacional”, afirmó Martha Merizalde, directora ejecutiva de la Expo Capital Humano en Ecuador.

