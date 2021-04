'Pagar es fácil', la plataforma que le abre fronteras a los emprendedores de Ecuador

Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Cuando en abril de 2020, las autoridades mundiales de sanidad llamaban al distanciamiento social y había confinamiento domiciliario por la pandemia de la covid-19, millones de personas veían reducidas y hasta devastadas sus economías. Para que los negocios se levantaran y otros nuevos surgieran, Ricardo Jurado Faggioni y sus dos socios, crearon la plataforma online Pagar e$ fácil, donde emprendedores, como él, puedan exponer sus productos y a través de la misma, recibir el dinero de sus ventas desde todas partes del mundo, sin tener contacto físico con sus clientes y así evitar más contagios.

¿Cómo funciona? Esta herramienta es universal, por lo tanto es muy útil para que los pequeños negociantes abran sus horizontes y salten las fronteras de Ecuador, explica el guayaquileño. Por ejemplo, si un diseñador gráfico ecuatoriano se promociona como tal en el extranjero, a través de sus redes y de la misma tienda virtual que es parte de Pagar e$ fácil; y encuentra clientes en países europeos, o de cualquier otro continente, después de entregar el trabajo hecho, puede recibir su pago a solo un clic.

“Es como si fuera el 'PayPal' de Ecuador. (PayPal es una plataforma estadounidense con un sistema de pagos en línea)”, expresa Ricardo.

“El emprendedor entra a la plataforma, se registra, cuando lo hace, nosotros le abonamos 5 dólares por convertirse en socio. Cuando ya está registrado, copia un link que envía a su cliente, ya sea por WhatsApp o cualquier otro medio. El cliente sigue los pasos y envía el dinero, que mueve de su cuenta bancaria a la plataforma. Entonces de inmediato el emprendedor contará con el dinero en su billetera de Pagar e$ fácil, que si quiere puede mover a su cuenta bancaria”, explica Jurado, de 25 años de edad y estudiante de Comunicación Social. Hace la demostración en su computador desde su casa en Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, donde dedica al menos 8 horas diarias a este negocio y las equilibra con sus horarios de estudios.

Como el ejemplo del diseñador, en Pagar e$ fácil operan cooperativas de taxis; agencias de viajes; comerciantes de ropa, de perfumes, de comida; enfermeras que dan servicios a domicilio, entrenadores de gimnasios... y decenas de emprendedores incipientes que no tienen pasarela de pagos.

Los dos socios de Ricardo son Carlos Jurado, su padre y desarrollador de páginas web; y Carlos Ramírez, quien es el programador.

“Pagar es fácil se hizo, a raíz de la pandemia y para generar economía a ese grupo de emprendedores que no tenían cómo ponerse un local y que solo trabaja con sus páginas de Instagram y Facebook. Y también para aquellos que tienen una tiendita de barrio y para quienes no tienen cuenta bancaria. No fue creado para grandes transacciones, sino de máximo 500 dólares por transacción”, explica Ramírez, quien además ha sido arquitecto de Google e hizo su doctorado en robótica en Alemania.

El registro a esta plataforma, explican sus dueños, es gratuita y por cada transacción, los usuarios deben cancelar el 4 %. Cuando, quien envía el dinero, como quien recibe, son socios de la herramienta digital, la transferencia tiene un costa de 35 centavos.

No obstante, hay una parte muy interesante de ser socio de esta plataforma, y quizá el motivo principal, por el que cada mes, más personas se unen a ella, dice Jurado. “Si alguien se une como socio, sin tener ningún emprendimiento, también puede ganar dinero si la recomienda. Es decir, si te registras y con tu usuario copias un link y lo envías a tus seguidores de redes o amigos para que también se vuelvan socios, cuando estos se unen, por cada transacción que hacen, tú, quien los trajo, gana una comisión por cada uno. Por eso hay muchos influencers recomendando esta plataforma”, cuenta Jurado.

“Las comisiones nacen de nuestras ganancias. Compartimos el 1% a nuestra red de afiliados. Porque la idea, al crear esta plataforma, fue compartir entre todos los socios las ganancias que se generen”, detalla Ramírez.

A través de esta plataforma, incluso, cuentan, hay más de 200 usuarios que ya pagan sus servicios básicos y de telefonía. Con este proyecto, Jurado y sus socios trabajan en enlazarse con la red bancaria de Ecuador, para que por ejemplo, si los emprendedores deben cobrarle a alguien que no tiene tarjeta de crédito o débito, quien deba pagar, pueda ir a la tienda de la esquina y través de los servicios como banco del barrio o cuenta amiga haga la transferencia.

Otro emprendimiento

A la par de la plataforma, Ricardo tiene otro emprendimiento que es su línea de camisetas: 'Endurance' (resistencia, en español), y que exhibe en la tienda virtual de Pagar e$ fácil.

Con el logo de su marca, ingeniada por él; y de diferentes formas y colores, él encarga las telas de algodón y la cosida de las prendas a una proveedora guayaquileña.

“Vendo camisetas desde hace 7 años. Y este emprendimiento nació tras una experiencia personal, de motivación, que cambió mi vida”, expresa.

Hasta los 15 años edad, Ricardo era un muchacho bastante tímido, al que le costaba trabajo relacionarse con los demás y tener amigos, cuenta. “Hasta que me metí a practicar crossfit y además de ejercitar mi cuerpo, vi mejoras en mi desenvolvimiento y poco a poco perdí mis miedos. Y para compartir esta experiencia y ayudar a otras personas, decidí lanzar mi marca de camisetas para deportes y le puse Endurance, con el mensaje de que nunca hay que rendirse y hay que resistir en momentos difíciles”, detalla.

Fue Carlos, su papá, quien lo incentivó a hacer deportes y con quien ahora, manejando la parte comercial de un negocio, trabajan como socios.